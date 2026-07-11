Il commissario tecnico dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha espresso con chiarezza il suo desiderio che la sua squadra venga ricordata come «una squadra che non si è mai arresa», un’affermazione che riflette la profonda passione che anima l’intera nazione. Queste parole sono giunte alla vigilia del cruciale quarto di finale dei Mondiali contro la Svizzera, che si terrà a Kansas City.

L'eredità di una squadra indomita

Scaloni ha voluto imprimere un’identità forte e riconoscibile alla sua nazionale. «Vorrei che questa squadra fosse ricordata come una squadra che non si è mai arresa», ha ribadito, sottolineando: «Questa è l’eredità che vogliamo lasciare».

Il tecnico ha poi distinto il calcio di club dalla realtà della nazionale argentina, dove tutto ruota attorno alla passione più pura: «L’obiettivo è giocare con la stessa passione che avevi a sei o sette anni, quando eri per strada e non volevi perdere nemmeno un pallone», ha spiegato, evocando un’immagine potente di dedizione.

Il difficile cammino e la fiducia in Messi

L’Argentina ha affrontato un percorso ricco di tensioni e momenti di forte apprensione per raggiungere i quarti di finale. Dopo il quasi tracollo nei Mondiali del 2022 in Qatar, anche in questa edizione la squadra ha rischiato l’eliminazione, superando Capo Verde per 3-2 ai supplementari e rimontando uno svantaggio di 0-2 contro l’Egitto per vincere 3-2, prima di approdare ai quarti a Kansas City.

Scaloni ha descritto la Svizzera come un’avversaria «ottima», evidenziandone l’esperienza, la fisicità e l’atletismo come elementi capaci di creare difficoltà.

Il commissario tecnico ha inoltre difeso con fermezza Lionel Messi dalle recenti critiche riguardanti la sua condizione fisica. «Avresti dovuto scusarti con noi e con Leo», ha dichiarato, rivolgendosi ai media. Ha precisato che Messi «percorre distanze sempre simili durante le partite. Non corre di più né di meno, offre prestazioni costanti». Scaloni ha aggiunto: «A 39 anni, alcuni pensano che non sia più al suo meglio. Per ora è il migliore, e finché lo vorrà… continuerà ad esserlo». Riguardo ai calci di rigore, ha chiarito che la decisione spetta interamente a Messi: se vorrà tirarne un altro, «lo farà».

Il messaggio costante di resilienza

Il concetto di una squadra che non si arrende mai è stato un leitmotiv per Scaloni, ribadito anche dopo la sofferta vittoria contro Capo Verde. «Questo gruppo non si arrende mai, non abbassa mai la guardia», ha dichiarato il ct in quell’occasione. «Nonostante tutte le difficoltà, non abbiamo indietreggiato e abbiamo sempre cercato di vincere la partita». Queste parole rafforzano la linea guida tracciata dal selezionatore: un’identità basata sulla determinazione, sulla capacità di reagire alle avversità e sulla volontà incrollabile di lottare fino all’ultimo minuto, caratteristiche che definiscono lo spirito dell'Argentina in campo.