Oggi, sabato 11 luglio, il circuito del Sachsenring è il teatro del Gran Premio di Germania di MotoGp. La giornata è interamente dedicata alle cruciali qualifiche e all'attesa gara sprint, appuntamenti imperdibili per gli appassionati delle due ruote.

Tutti gli eventi odierni saranno trasmessi in diretta televisiva su Sky Sport e, per la visione in chiaro, su TV8. Gli spettatori potranno seguire l'azione anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go, NOW e il sito Tv8.it, garantendo una copertura completa e accessibile.

Programma del sabato al Sachsenring

La giornata al Sachsenring prenderà il via con la seconda sessione di prove libere alle ore 10.10. A seguire, alle ore 10.50, si terranno le decisive qualifiche, fondamentali per stabilire la griglia di partenza. L'appuntamento clou del pomeriggio è la gara sprint, che promette spettacolo e adrenalina, con partenza fissata per le ore 15.00.

Copertura TV e streaming del Gran Premio

La copertura televisiva di Sky Sport per l'intero weekend del GP di Germania è particolarmente ricca. Le qualifiche (ore 10.50) e la Sprint Race (ore 15.00) di sabato 11 luglio saranno commentate da Guido Meda e Mauro Sanchini. Gli approfondimenti e le analisi saranno curati da Vera Spadini, mentre Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni forniranno aggiornamenti direttamente dalla pista.

La stessa programmazione, con il medesimo team di commento, sarà disponibile anche sulla piattaforma di streaming NOW. Per la visione in chiaro, TV8 trasmetterà gli appuntamenti principali, con opzioni di streaming aggiuntive su Sky Go e Tv8.it.

Il weekend completo di MotoGp in Germania

Il Gran Premio di Germania non si esaurisce con gli appuntamenti del sabato, ma prosegue fino a domenica 12 luglio con le gare conclusive delle diverse classi. La giornata domenicale si aprirà con la gara della Moto3 alle ore 11.00, seguita dalla Moto2 alle ore 12.15. Il culmine del weekend sarà la gara della classe regina, la MotoGP, che prenderà il via alle ore 14.00, promettendo un finale avvincente e ricco di emozioni al Sachsenring.