La Coppa del Mondo di snowboard si arricchisce di una nuova tappa italiana nella stagione invernale 2026/27. Accanto agli appuntamenti consolidati di Cortina d'Ampezzo (12 dicembre) e Carezza (17 dicembre), il calendario accoglierà per la prima volta Racines, in provincia di Bolzano. La località altoatesina farà il suo debutto nel circuito mondiale sabato 30 gennaio 2027, ospitando una gara di slalom parallelo maschile e femminile.

Situata nella suggestiva valle del Wipptal, nei pressi della storica città di Vipiteno, Racines si posiziona strategicamente tra la tappa austriaca di Bad Gastein e la successiva pausa che precederà le competizioni di Krynica in Polonia.

Il calendario prevede inoltre il Mondiale di Montafon a marzo e le finali di Winterberg. L'ingresso di Racines nel massimo circuito internazionale è frutto di una lunga esperienza organizzativa, consolidata dal 2008 con l'ospitalità regolare di eventi di Coppa Europa di snowboard. La conferma è giunta dopo un'accurata ispezione della FIS, che ha espresso parere positivo sulle infrastrutture e sull'efficienza del comitato organizzatore locale.

Racines: esperienza e ambizione per la Coppa del Mondo

Uwe Beier, direttore di gara della Coppa del Mondo, ha evidenziato la grande competenza e la forte motivazione di tutte le parti coinvolte a Racines. “A Racines c'è grande esperienza e tanta motivazione di tutte le parti coinvolte e si sta già pianificando un accordo pluriennale e questo ci dà fiducia sul fatto che Racines possa diventare un appuntamento fisso di Coppa del Mondo”, ha dichiarato Beier.

La località si distingue per le sue piste esposte a nord, che garantiscono condizioni di neve affidabili, e per una tradizione consolidata nell'organizzazione di competizioni alpine di alto livello.

L'introduzione della tappa di Racines rafforza significativamente la presenza italiana nel calendario della Coppa del Mondo di snowboard, portando a tre gli eventi ospitati nel Paese per la stagione 2026/27. Sebbene la gara di slalom parallelo del 30 gennaio 2027 segni il debutto assoluto della località nel circuito mondiale, la sua comprovata esperienza a livello europeo e il robusto sostegno della comunità locale sono considerati fattori cruciali per il successo dell'evento. La FIS ha inoltre sottolineato l'intenzione degli organizzatori di assicurare la permanenza della tappa nel calendario per gli anni a venire, grazie alla pianificazione di un accordo a lungo termine.

Il ruolo di Racines nel panorama dello snowboard alpino

Con circa 30 chilometri di piste da sci, Racines è riconosciuta come una delle principali destinazioni invernali dell'Alto Adige e gode di una solida reputazione nell'accoglienza di manifestazioni sportive internazionali. L'inserimento nel calendario della Coppa del Mondo di snowboard rappresenta un traguardo importante per la valorizzazione del territorio e per la promozione della disciplina a livello locale e globale. L'evento di gennaio 2027 vedrà la partecipazione dei migliori atleti mondiali, consolidando ulteriormente il ruolo dell'Italia nel panorama dello snowboard alpino.