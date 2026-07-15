La Ferrari si presenta al Gran Premio del Belgio con un messaggio chiaro: squadra compatta e consapevole delle difficoltà che Spa-Francorchamps comporta. A sottolinearlo è stato Frédéric Vasseur, che ha definito il circuito delle Ardenne “una delle tappe più dure”.

Vasseur ha evidenziato l’importanza dell’unità del gruppo in vista di un weekend impegnativo, dove la complessità del tracciato richiede massima concentrazione e preparazione tecnica.

Contesto e parole di Vasseur

Il team principal ha voluto rimarcare come la coesione interna sia un elemento fondamentale per affrontare le sfide che Spa presenta, tra curve ad alta velocità, variazioni altimetriche e condizioni meteo spesso imprevedibili.

La sua definizione del circuito come “una delle tappe più dure” riflette la consapevolezza delle difficoltà che attendono la squadra.

Approfondimento tecnico e strategico

Il Gran Premio del Belgio è noto per mettere alla prova sia le prestazioni aerodinamiche sia la gestione delle gomme, soprattutto in caso di pioggia o temperature variabili. La Ferrari dovrà quindi fare leva sulla solidità del pacchetto tecnico e sulla capacità di adattamento del team per ottenere un risultato positivo.

Inoltre, Spa è spesso teatro di strategie complesse, dove la scelta delle mescole e i momenti dei pit stop possono fare la differenza. La coesione del team, come evidenziato da Vasseur, sarà cruciale per prendere decisioni rapide e condivise.

Il commento di Vasseur arriva in un momento in cui la Ferrari ha mostrato segnali di crescita, ma deve ancora dimostrare di poter competere costantemente ai vertici. Spa rappresenta dunque un banco di prova significativo per valutare il progresso della squadra.

In sintesi, la Ferrari si presenta al Gran Premio del Belgio con una squadra unita e determinata, pronta ad affrontare una delle piste più impegnative del calendario. La coesione interna e la preparazione tecnica saranno elementi chiave per affrontare al meglio la sfida delle Ardenne.