Le Ferrari hanno mostrato un rendimento brillante nelle sessioni di prove libere del Gran Premio d’Ungheria di Formula 1, in corso all’Hungaroring. Un inizio promettente. Nella seconda sessione, Lewis Hamilton ha ottenuto il miglior tempo con 1’18"729, precedendo il compagno di squadra Charles Leclerc di 148 millesimi. Il leader del Mondiale, Kimi Antonelli, ha chiuso tredicesimo, pur evidenziando un passo gara efficace che lascia sperare.

Dettagli delle sessioni di prova

La prima sessione di prove libere ha visto Charles Leclerc al comando. Nel finale, la sua SF‑26 ha accusato un problema meccanico, un inconveniente che non dovrebbe compromettere il resto del weekend.

Dietro di lui si sono piazzati Max Verstappen e Lewis Hamilton, rispettivamente secondo e terzo, indicando una competizione serrata.

Classifica delle seconde libere

Nel secondo turno, svoltosi alle 17:00 ora locale, Hamilton ha fatto segnare il miglior tempo (1’18"729), dimostrando un'ottima condizione, seguito da Leclerc a +0,148, confermando la buona forma delle Ferrari. Al terzo posto si è piazzato Lando Norris con la McLaren (+0,499), davanti a Max Verstappen (+0,692) e George Russell (+0,933). Kimi Antonelli, pur con un buon passo gara, ha concluso tredicesimo a +1"964 dal leader.

Prossimi appuntamenti in pista

Le terze prove libere sono in programma domani alle 12.30, seguite dalle qualifiche alle 16. Queste sessioni saranno cruciali per definire la griglia di partenza del Gran Premio d’Ungheria e le strategie per la gara, in un weekend ricco di sfide.