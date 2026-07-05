Un'affermazione categorica e inequivocabile ha posto fine alle intense speculazioni di mercato che circondavano il futuro di Michael Olise. A dissipare ogni dubbio è stato Dayot Upamecano, compagno di squadra e di nazionale del talentuoso esterno francese. Il difensore del Bayern Monaco, interpellato direttamente riguardo a un possibile trasferimento, ha risposto con assoluta certezza: “Olise? Resta, resta”. Questa dichiarazione, netta e perentoria, chiude di fatto ogni discussione sulla permanenza del 24enne nel club bavarese, rassicurando i tifosi e delineando un quadro chiaro per la prossima stagione.

Le dichiarazioni che chiudono il caso

La notizia, che ha rapidamente fatto il giro degli ambienti sportivi, ha visto Upamecano spegnere le ambizioni di club di primissimo piano come il Real Madrid e altre importanti formazioni europee, tutte interessate al talento cristallino di Michael Olise. La fermezza con cui il difensore ha espresso la sua convinzione ha messo un punto definitivo alle numerose voci che si rincorrevano da tempo, alimentando il dibattito sul destino del giovane attaccante.

Le parole di Upamecano non fanno che rafforzare una posizione già espressa in precedenza dalla dirigenza del Bayern Monaco. Già in passato, infatti, il presidente del club tedesco aveva ribadito con forza l'incedibilità di Olise, inviando un messaggio chiaro e diretto al presidente del Real Madrid.

La sua dichiarazione era stata inequivocabile: “Dite a Florentino di non fargli perdere tempo, Olise non è in vendita. Non verrà ceduto”. Questa linea intransigente del club bavarese sottolinea la volontà di mantenere i propri gioielli e di costruire una squadra sempre più competitiva attorno a elementi chiave come Olise.

La strategia del Bayern per blindare Olise

L'intervento di Dayot Upamecano giunge in un momento cruciale, confermando la chiara intenzione del Bayern Monaco di blindare il suo esterno offensivo. Il club tedesco ha reiterato in ogni occasione la sua posizione, affermando con decisione di non voler cedere Michael Olise, malgrado l'insistente e concreto interesse manifestato da alcune delle più prestigiose squadre del panorama calcistico europeo.

Questa strategia mira a consolidare la rosa e a garantire stabilità tecnica, evitando partenze significative che potrebbero indebolire il progetto sportivo.

Il futuro del giocatore e le prossime mosse

Nonostante le indiscrezioni provenienti dalla Spagna avessero evidenziato un interesse tangibile da parte del Real Madrid per Olise, il giocatore si trova attualmente in un momento di grande concentrazione, focalizzato esclusivamente sugli impegni del Mondiale. Questo significa che la questione del suo futuro contrattuale non è ancora stata affrontata direttamente dal calciatore. Nel frattempo, il Bayern Monaco sta attivamente preparando una proposta di rinnovo contrattuale significativa, con l'obiettivo di blindare ulteriormente il proprio talento e assicurarsi la sua permanenza a lungo termine. Tuttavia, la decisione finale spetterà unicamente a Michael Olise, che al momento mantiene il riserbo sulle sue intenzioni definitive.