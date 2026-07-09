ESPN ha ufficialmente svelato il dettagliato calendario televisivo per le attesissime finali del torneo di Wimbledon 2026. Questa comunicazione fornisce a tutti gli appassionati di tennis le informazioni essenziali e complete per non perdere nemmeno un momento dei match conclusivi di uno degli eventi più prestigiosi del panorama sportivo mondiale, il celebre Slam londinese.

Il Programma Dettagliato delle Finali

Il culmine della competizione femminile è fissato per sabato 11 luglio. La finale femminile prenderà il via alle ore 14:00 BST (British Summer Time), offrendo agli spettatori uno spettacolo di tennis di altissimo livello.

Sarà un appuntamento imperdibile per scoprire chi alzerà il trofeo.

Successivamente, l'attenzione si sposterà sulla finale maschile, in programma per domenica 12 luglio. La copertura televisiva inizierà a partire dalle 11:00 a.m. ET (Eastern Time), che corrisponde alle 16:00 BST. Anche in questo caso, si prevede un incontro epico che decreterà il campione di Wimbledon del 2026.

Per gli spettatori residenti negli Stati Uniti, entrambe le prestigiose finali saranno trasmesse in diretta sui canali di ESPN e ABC. Oltre alla tradizionale trasmissione televisiva, sarà offerta l'opportunità di seguire ogni punto e ogni scambio anche in streaming. Questa opzione sarà disponibile tramite ESPN Unlimited, la piattaforma che garantisce una copertura completa e senza interruzioni di tutti i match e di ogni singolo campo del torneo.

Modalità di Accesso e Copertura Esclusiva

Per assicurarsi di non perdere le finali di Wimbledon 2026, la copertura televisiva negli Stati Uniti sarà affidata, come di consueto, a ESPN e ABC. Tuttavia, per chi desidera un'esperienza di visione più flessibile e completa attraverso lo streaming online, l'accesso a ESPN Unlimited è un requisito fondamentale. Questa piattaforma è l'unica a includere l'intera programmazione del torneo di Wimbledon 2026, permettendo di godere di ogni istante delle partite.

È importante sottolineare che il servizio ESPN Select non comprende l'evento di Wimbledon. Pertanto, per poter accedere alla copertura integrale di tutte le partite e vivere appieno l'atmosfera del torneo, sarà necessario effettuare un upgrade all'abbonamento ESPN Unlimited.

Questa distinzione è cruciale per gli utenti che desiderano la massima flessibilità e accesso a tutti i contenuti.

Copertura Internazionale e Importanza di ESPN Unlimited

Sebbene in alcuni altri paesi, come ad esempio l'Australia, alcune partite possano essere rese disponibili gratuitamente su canali come Channel 9 e 9Gem, con la possibilità di streaming tramite 9Now, la situazione per la copertura integrale negli Stati Uniti rimane specifica. Per gli spettatori americani, l'abbonamento a ESPN Unlimited si conferma come l'unica soluzione indispensabile per accedere a tutti i contenuti e non perdere nessun momento delle finali di Wimbledon 2026.

Questa programmazione ribadisce il ruolo centrale e insostituibile di ESPN nella trasmissione di uno dei tornei di tennis più amati e seguiti al mondo.

L'offerta garantisce agli spettatori una copertura estremamente ampia e flessibile, sia attraverso i canali televisivi tradizionali che tramite le innovative soluzioni di streaming, assicurando un'esperienza visiva completa e di alta qualità per tutti gli aficionados del tennis.