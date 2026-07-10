Con l’avvicinarsi del Draft MLB 2026, fissato per l’11 luglio, e della trade deadline del 3 agosto, il mercato delle Major League Baseball si anima con possibili mosse strategiche. Diverse franchigie stanno valutando come rafforzare i propri roster in vista della seconda metà di stagione e di un’eventuale corsa ai playoff. In questo contesto, Phillies, Pirates e Rays emergono come potenziali protagoniste di scambi significativi, che potrebbero coinvolgere le ambite scelte Competitive Balance Round.

Queste particolari selezioni al draft rappresentano un’opportunità unica, poiché, a differenza delle prime scelte assolute, sono tra le poche che possono essere cedute.

Le scelte Competitive Balance Round A e B sono già state al centro di alcune operazioni quest’anno, come quella che ha visto i Giants acquisire la scelta numero 29 dai Cleveland in cambio del catcher Patrick Bailey. Le squadre menzionate sembrano determinate a utilizzare queste risorse preziose per colmare lacune specifiche nei rispettivi organici, cercando un delicato equilibrio tra le esigenze del presente e la protezione degli asset futuri.

Scenari di mercato e obiettivi strategici

I Tampa Bay Rays, ad esempio, potrebbero considerare di cedere la loro scelta numero 33 per assicurarsi le prestazioni del lanciatore mancino Daniel Lynch IV dei Kansas City Royals. Lynch IV, un rilievo con una media PGL di 2.41 e un WHIP di 0.96 in 37.1 inning, rappresenterebbe un innesto ideale per rafforzare la profondità del bullpen, affiancando i lanciatori di punta nelle situazioni ad alta pressione e garantendo maggiore finesse al reparto.

I Pittsburgh Pirates, invece, valutano la possibilità di scambiare la loro scelta numero 34, insieme al loro undicesimo prospetto, per ottenere il veterano Aroldis Chapman. Il rilievo, con una media PGL di 2.36 e un WHIP di 1.28 in 26.2 inning, potrebbe offrire la solidità e l’esperienza necessarie al reparto lanciatori per una spinta verso i playoff, con l’ulteriore prospettiva di un possibile rinnovo contrattuale oltre la stagione in corso.

Infine, i Philadelphia Phillies potrebbero puntare sull’esterno destro Daulton Varsho dei Toronto Blue Jays. L’offerta potrebbe includere una scelta Competitive Balance e il loro diciassettesimo prospetto. Varsho, sotto contratto per un’altra stagione, è un giocatore che offre un mix di potenza, velocità e difesa d’élite.

Il suo arrivo a Philadelphia rappresenterebbe un significativo upgrade sia in attacco che in difesa, e potrebbe anche aprire la strada a un contratto più vantaggioso nella prossima offseason, qualora i Blue Jays non fossero certi di un suo rinnovo.

Il valore delle scelte Competitive Balance e le priorità dei team

Il valore strategico delle scelte Competitive Balance è ampiamente riconosciuto nel panorama MLB. I Pirates, in particolare, sono disposti a cedere la loro pick numero 34, spesso inserita in pacchetti di scambio più ampi che includono anche giovani prospetti di talento. Un precedente significativo risale all’anno scorso, quando una scelta simile fu scambiata direttamente per un rilievo con diversi anni di controllo contrattuale, a dimostrazione di quanto queste pick possano essere determinanti per il rafforzamento immediato, specialmente per i reparti di bullpen.

Per i Pittsburgh Pirates, il bullpen rappresenta una chiara priorità, con la squadra che si posiziona al ventesimo posto per ERA complessiva e al ventiseiesimo dal primo maggio. Le trattative che coinvolgono queste scelte al draft dovranno necessariamente concludersi prima dell’inizio del Draft MLB, fissato per l’11 luglio. In generale, le squadre coinvolte si trovano di fronte a una decisione cruciale: sacrificare parte del proprio futuro per un’immediata spinta verso i playoff o preservare asset preziosi per la crescita e il successo a lungo termine.