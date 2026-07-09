Marta Kostyuk ha concluso la sua notevole avventura a Wimbledon con una sconfitta in semifinale contro Linda Noskova, che si è imposta con un doppio 6-4. Nonostante l'esito del match, la tennista ucraina ha mantenuto un atteggiamento profondamente positivo, evidenziando i significativi progressi compiuti negli ultimi mesi. Il suo percorso ha visto il raggiungimento di ben due semifinali Slam consecutive, prima al Roland Garros e poi sull'erba di Londra, coronando un periodo eccezionale con ventuno vittorie nelle ultime ventitré partite disputate.

Al termine dell'incontro, Kostyuk ha prontamente riconosciuto il merito dell'avversaria. "Tutto il credito va a lei, ha giocato in modo incredibile oggi," ha affermato, aggiungendo: "Il suo servizio è stato pazzesco… Non c'era molto che potessi fare oggi. Non ho avuto molte chance." La tennista ha poi espresso la sua profonda soddisfazione per la libertà tattica che si è concessa in campo. "Credo che in questo momento io sia estremamente felice della libertà che mi sono data per provare cose diverse in campo… In questo momento sento davvero di aver vinto oggi – è tutto ciò che conta." Pur ammettendo che un pizzico di fortuna in più avrebbe potuto fare la differenza, ha ribadito con fermezza la sua intenzione di continuare a migliorare, concentrandosi in particolare su servizio, risposta e mantenimento della concentrazione, proiettandosi già con entusiasmo verso i prossimi tornei sul cemento.

Un percorso di crescita e notevole resilienza

Il cammino di Kostyuk negli ultimi tornei del Grande Slam ha segnato una svolta decisiva nella sua carriera. Dopo l'importante semifinale raggiunta sulla terra rossa del Roland Garros, la tennista ha saputo confermare il suo eccellente stato di forma anche sui prestigiosi campi in erba di Wimbledon. Nonostante la comprensibile delusione per le due sconfitte consecutive nelle semifinali dei major, la giovane atleta ha dimostrato una notevole capacità di trovare nuova motivazione e orgoglio nei risultati straordinari ottenuti. Questo percorso evidenzia una maturità crescente, sia dal punto di vista tecnico, con un gioco più vario e consapevole, sia da quello mentale, affrontando le pressioni dei grandi palcoscenici con maggiore serenità e determinazione.

Le sfide extra-sportive e la posizione sul veto olimpico

Oltre alle intense sfide sportive, Marta Kostyuk si trova ad affrontare anche complesse questioni extra-tennistiche. Dopo aver conquistato l'accesso alle semifinali di Wimbledon, la tennista ucraina ha espresso con forza la sua netta contrarietà alla recente decisione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) di revocare il veto agli atleti russi. "Mi sembra terribile," ha dichiarato senza mezzi termini. "Credo che sia molto, molto lontano dall'essere una decisione giusta per tutti i paesi coinvolti, non solo per l'Ucraina. Non sono affatto d'accordo." Kostyuk ha chiarito di voler concentrare le sue energie sulle prossime partite, ma ha lasciato intendere che, insieme ad altre colleghe e alle istituzioni pertinenti, valuterà attentamente eventuali iniziative future per affrontare questa problematica.

L'impatto della guerra e la sua incrollabile determinazione

La situazione in Ucraina rimane una fonte di costante e profonda preoccupazione per la tennista, che ha condiviso le difficoltà personali vissute a causa del conflitto. "Non è facile disconnettersi completamente," ha raccontato con sincerità. "La settimana scorsa è stata molto dura per me a causa del primo grande attacco. Poi, lunedì, hanno distrutto diversi isolati di edifici residenziali. È successo a circa cinque chilometri da dove vivono i miei genitori. È stata un'altra notte molto difficile, con molte vittime innocenti, inclusi bambini. Non è facile." Nonostante il peso di queste drammatiche circostanze, Marta Kostyuk continua a trovare la forza e la resilienza necessarie per competere ai massimi livelli, portando in campo non solo la sua abilità tennistica, ma anche una straordinaria determinazione e un indomito spirito di lotta.