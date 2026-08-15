Il cemento del WTA di Cincinnati sarà teatro di un derby ricco di spunti per i trentaduesimi di finale. Domenica 16 agosto, alle ore 14:00, Anna Blinkova affronterà Ekaterina Alexandrova. In palio non c'è solo il passaggio al turno successivo, ma anche punti preziosi in vista dello US Open. Per Alexandrova è un'occasione per confermare il suo status, per Blinkova la chance di un'impresa.

Alexandrova favorita d'obbligo

I bookmaker delineano un pronostico a senso unico. William Hill quota la vittoria di Ekaterina Alexandrova a 1.29, mentre il successo di Anna Blinkova è proposto a 3.60.

Tale divario riflette la differenza di classifica ed esperienza. Alexandrova, stabilmente tra le prime venti, possiede una solidità che Blinkova sta ancora costruendo. Il nostro pronostico si allinea con questa visione: Alexandrova parte con tutti i favori, probabilmente in due set, ma dovrà prestare attenzione alla tenacia dell'avversaria.

Stato di forma: luci e ombre

Anna Blinkova approda a questo match forte di una vittoria in rimonta contro Mananchaya Sawangkaew (1-6, 6-2, 6-3). I numeri evidenziano qualche difficoltà: 5 doppi falli a fronte di 4 ace, con una percentuale di punti vinti sulla seconda palla del 45% (13/29). Il suo cinismo in risposta, con 5 conversioni su 14 palle break, è stato il punto di forza.

Ekaterina Alexandrova, reduce dai quarti di finale a Toronto contro Elina Svitolina (6-3, 0-6, 3-6), mostra un rendimento altalenante. Positiva la gestione dei doppi falli (2), ma la percentuale di punti vinti con la prima di servizio è stata bassa (48%, 24/50). Ha concesso 8 palle break, salvandone solo 2. Curiosamente, ha ottenuto il 52% dei punti sulla seconda palla. Questi dati suggeriscono una fase di scarsa fiducia nel suo colpo d'inizio, un aspetto che Blinkova avrà studiato attentamente.

Ranking e precedenti: un divario da colmare

La classifica WTA cristallizza la distanza tra le due: Ekaterina Alexandrova è numero 18 con 2506 punti, un piazzamento nell'élite, nonostante un recente movimento in discesa.

Anna Blinkova è al numero 111 con 734 punti, con un trend in crescita. Il divario di quasi cento posizioni è un fattore impossibile da ignorare. Non ci sono scontri diretti recenti tra le due, il che aggiunge curiosità a una sfida inedita.

La chiave tattica per Alexandrova sarà ritrovare continuità con la prima di servizio per imporre il proprio ritmo. Se servirà con efficacia, limiterà le opportunità di risposta di una Blinkova apparsa aggressiva nel turno precedente. Per Blinkova, la missione sarà trasformare la partita in una battaglia, prolungando gli scambi e attaccando la seconda palla dell'avversaria. La sua capacità di essere letale sulle palle break sarà l'arma principale per tentare di ribaltare un pronostico che la vede sfavorita.