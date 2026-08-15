Il cemento di Cincinnati si prepara a ospitare una delle sfide più intriganti dei trentaduesimi di finale del suo prestigioso torneo ATP. Stefanos Tsitsipas, ex top player in fase di risalita, affronterà Felix Auger-Aliassime, solida certezza ai vertici del tennis mondiale. L'appuntamento è fissato per il 16 agosto, alle ore 14:00 locali, sui campi rapidi dell'Ohio. L'incontro è atteso perché mette di fronte due talenti con percorsi recenti opposti, in un test cruciale per le ambizioni di entrambi in vista degli US Open.

Tsitsipas sfida Auger-Aliassime: le quote

Felix Auger-Aliassime è dato vincente a 1.73, quota che riflette la sua alta classifica e la sua costanza di rendimento. La vittoria di Stefanos Tsitsipas è quotata a 2.10, posizionandolo nel ruolo di underdog. Questa valutazione suggerisce che, nonostante il greco abbia il talento per impensierire chiunque, la sua attuale posizione in classifica e un rendimento meno continuo pesano sul pronostico. La partita è considerata aperta e potenzialmente combattuta.

Stato di forma a confronto

Stefanos Tsitsipas arriva a questa sfida con una vittoria fresca proprio sul cemento di Cincinnati. Nel suo match d'esordio contro Valentin Royer, vinto per 7-6 7-5, il greco ha mostrato luci e ombre.

Un dato preoccupante è la bassa percentuale di prime di servizio, ferma al 53%, che potrebbe essere un punto debole contro un ribattitore aggressivo come Auger-Aliassime. Tuttavia, quando la prima è entrata, Tsitsipas ha dimostrato grande efficacia, vincendo il 70% dei punti. Ha anche mostrato carattere, convertendo 3 delle 7 palle break a sua disposizione e vincendo il 55% dei punti totali.

Felix Auger-Aliassime, invece, non gioca un match ufficiale da Wimbledon, dove è uscito ai quarti di finale al termine di una battaglia persa al quinto set contro Novak Djokovic. Quella partita, giocata sull'erba, ha messo in mostra l'arma principale del canadese: il servizio. Contro il serbo ha messo a segno ben 29 ace e ha vinto l'80% dei punti con la prima di servizio.

Ha inoltre salvato 11 palle break su 13. Il passaggio dall'erba al cemento richiede un adattamento e il canadese dovrà ritrovare il ritmo partita. I 61 errori non forzati commessi in quella sfida, a fronte di 74 vincenti, indicano uno stile di gioco ad alto rischio.

Ranking e precedenti: la pressione è su Auger-Aliassime

Felix Auger-Aliassime si presenta da numero 4 del mondo, una posizione stabile che occupa con merito grazie a una continuità di risultati impressionante. Per lui, un'uscita ai trentaduesimi sarebbe una delusione e un passo falso nella corsa verso le ATP Finals.

Stefanos Tsitsipas occupa attualmente la posizione numero 49, un crollo notevole per un giocatore abituato a frequentare la top 10.

Tuttavia, il suo ranking è accompagnato da un indicatore di movimento positivo, a significare che il greco ha iniziato la sua lenta ma progressiva risalita. Questa partita rappresenta per lui un'occasione d'oro: battere un top 5 sarebbe una dichiarazione d'intenti potentissima, un segnale inviato a tutto il circuito sul suo imminente ritorno ai vertici. La pressione è distribuita in modo diverso: il canadese ha il dovere di confermare il suo status, mentre il greco ha la libertà di giocare a mente sgombra per dimostrare di essere ancora un campione.

Il confronto sul cemento di Cincinnati non sarà dunque solo una questione tecnica o tattica, ma anche una battaglia psicologica tra un giocatore che deve difendere il proprio territorio e un altro che cerca di riconquistarlo.

Per Auger-Aliassime, la sfida è gestire le aspettative e adattarsi rapidamente alla superficie; per Tsitsipas, è l'opportunità di utilizzare la sua classe e la sua esperienza per orchestrare un colpo a sorpresa che potrebbe dare una svolta decisiva alla sua stagione.