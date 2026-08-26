La campionessa azzurra Federica Brignone ha lasciato la clinica La Madonnina di Milano il giorno successivo al suo intervento chirurgico. L'operazione, che ha interessato il ginocchio sinistro dell'atleta, si è conclusa con successo, come confermato dalla stessa Brignone. Le sue prime parole, cariche di sollievo, sono state: “Mi sono operata ieri, è andato tutto bene, ho tolto placca e viti, come vi ha già avvisato il dottor Panzeri. Sto bene”. Questo annuncio rassicurante segue l'intervento che ha visto la rimozione di elementi precedentemente impiantati, segnando un passo importante nel suo percorso di recupero.

Dettagli dell’intervento chirurgico

L'intervento, eseguito con perizia presso la rinomata clinica La Madonnina di Milano, ha avuto come obiettivo principale la rimozione della placca e delle viti che erano state applicate in precedenza al ginocchio sinistro della sciatrice. Federica Brignone ha personalmente confermato l'ottimo esito dell'operazione, sottolineando che l'intero processo è andato a buon fine e che le sue condizioni generali di salute sono attualmente molto buone. Questo risultato positivo è fondamentale per la sua futura ripresa agonistica.

Le prospettive per il recupero e il ritorno all'attività

Il dottor Andrea Panzeri, figura di spicco in quanto presidente della Commissione Medica della FISI, ha rilasciato dichiarazioni molto positive riguardo l'esito dell'intervento.

Ha infatti affermato che l'operazione è stata “perfettamente riuscita”, fornendo così un'importante conferma sulla buona riuscita della procedura. Grazie a questo successo, la campionessa potrà intraprendere un percorso di recupero che la condurrà a un graduale ritorno all'attività fisica nel giro di qualche settimana. Un aspetto particolarmente incoraggiante è che durante l'operazione non si è resa necessaria alcuna ulteriore procedura, e il ginocchio si è presentato in condizioni complessivamente migliori del previsto, un segnale estremamente positivo per la riabilitazione.

Il quadro clinico e i tempi di recupero

L'intervento, condotto in anestesia generale dal dottor Andrea Panzeri, ha avuto un esito pienamente positivo, senza la necessità di ricorrere a procedure aggiuntive.

Il medico ha evidenziato che il ginocchio di Federica Brignone si trovava in uno stato migliore rispetto alle aspettative iniziali. Nello specifico, il legamento crociato è stato giudicato “discreto”, mentre la cartilagine ha mostrato segni di danneggiamento. Fortunatamente, il menisco si è rivelato in buono stato, contribuendo a un quadro clinico complessivamente favorevole. Sulla base di queste valutazioni, il ritorno all'attività fisica per l'atleta è stimato in un periodo compreso tra quattro e sei settimane, un lasso di tempo che permetterà una riabilitazione attenta e mirata per garantire il pieno recupero della campionessa.