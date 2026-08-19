Carlos Sainz ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con il team Williams F1, siglando un accordo pluriennale che lo vedrà ancora protagonista nel campionato di Formula 1. Il pilota spagnolo continuerà la sua avventura al fianco di Alex Albon, completando così la formazione della scuderia britannica. L'annuncio, diffuso dal team stesso, sottolinea la profonda fiducia riposta nel talento di Sainz e nel progetto a lungo termine volto a riportare la squadra ai vertici della massima categoria automobilistica.

Il comunicato della Williams ha messo in risalto il ruolo cruciale di Sainz, entrato a far parte del team nel 2025, nel processo di ricostruzione della squadra.

Viene evidenziato come il pilota abbia saputo combinare un approccio ingegneristico dettagliato con una velocità pura, una guida fluida e una determinazione incrollabile nel migliorare le prestazioni in ogni ambito. La decisione di proseguire insieme testimonia la volontà della scuderia di investire su un pilota esperto e determinato, capace di guidare la crescita tecnica e sportiva del team.

Le dichiarazioni di Sainz e la coppia con Albon

Il trentunenne pilota spagnolo ha espresso grande entusiasmo e soddisfazione per il rinnovo del suo impegno. «Sono entusiasta di annunciare la mia continuazione del percorso con l'Atlassian Williams F1 Team!» ha dichiarato Sainz. «Credo fermamente nelle persone che compongono questa squadra, sia in fabbrica che in pista, e negli investimenti e nel duro lavoro che vengono svolti dietro le quinte.

Abbiamo tutto ciò che serve per ribaltare la situazione insieme. Sono determinato come il primo giorno ad aiutare la Williams a tornare dove merita e non vedo l'ora di creare altri ricordi con il team».

La conferma di Sainz completa la line-up della Williams, affiancandosi ad Alex Albon, che aveva già annunciato il suo rinnovo il giorno precedente. La coppia di piloti rappresenta una delle più solide ed esperte sulla griglia di partenza, vantando complessivamente oltre 370 partenze in Gran Premio, più di 1.600 punti e 31 podi. Entrambi i piloti condividono l'obiettivo ambizioso di riportare la Williams nelle posizioni di vertice, forti dei progressi compiuti internamente e della fiducia nel progetto tecnico in atto.

Risultati e prospettive future

Da quando è approdato in Williams, Carlos Sainz ha ottenuto risultati di rilievo, tra cui due podi in Gran Premio e uno in una gara Sprint. Il momento più significativo della sua esperienza con il team è stato il terzo posto conquistato a Baku, seguito dai podi nelle gare Sprint di Austin e in Qatar. Questi successi hanno contribuito a rendere la stagione passata la migliore per la Williams dal 2016, dimostrando il valore del pilota e il potenziale di crescita della squadra.

Il rinnovo del pilota spagnolo, uno dei pochi nella storia della Formula 1 ad aver corso per squadre iconiche come Williams, McLaren e Ferrari, rafforza ulteriormente la strategia della scuderia in vista del suo cinquantesimo anniversario nel 2027.

Questa mossa conferma la chiara volontà di investire su figure chiave per tornare competitivi ai massimi livelli della Formula 1 e per ampliare il suo prestigioso lascito di nove Campionati Costruttori e 114 vittorie in gara.