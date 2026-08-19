Carlos Sainz ha ufficializzato il prolungamento del suo impegno con il team Atlassian Williams F1, siglando un nuovo contratto pluriennale. Questa mossa strategica lega il pilota spagnolo alla scuderia britannica per le prossime stagioni, garantendo una continuità fondamentale per il progetto a lungo termine della squadra.

La notizia segue di poco la conferma del rinnovo di Alex Albon, assicurando così alla Williams una formazione piloti invariata per il 2027, un anno particolarmente significativo in quanto la squadra celebrerà il suo cinquantesimo anniversario.

Questa stabilità nella line-up è vista come un pilastro per la ricostruzione e il rilancio del team nel competitivo panorama della Formula 1.

Sainz, che si è unito alla Williams nel 2025 dopo la sua esperienza in Ferrari, ha già dimostrato il suo valore ottenendo due podi importanti verso la fine della scorsa stagione. Nonostante un inizio di campionato più complesso quest'anno, con soli sei punti raccolti in vista del prossimo Gran Premio d’Olanda, il pilota ha ribadito il suo forte impegno e la sua fiducia nel potenziale della squadra. “Sono entusiasta di annunciare la mia continuazione con la famiglia Atlassian Williams F1 Team!”, ha dichiarato Sainz. “Credo davvero nelle persone che compongono questa squadra, sia in fabbrica che in pista, e negli investimenti e nel duro lavoro che si stanno facendo dietro le quinte.

Abbiamo ciò che serve per cambiare le cose insieme. Sono impegnato come il primo giorno ad aiutare Williams a tornare dove merita e non vedo l’ora di creare altri ricordi con il team.”

Sainz, un leader per il futuro Williams

Il team principal James Vowles ha enfatizzato il ruolo cruciale di Sainz all'interno del progetto di rilancio. “Dal momento in cui è arrivato, il talento di Carlos al volante e la sua dedizione in fabbrica sono stati estremamente preziosi per questo progetto – lavora ogni giorno con i suoi ingegneri per trovare ogni millisecondo”, ha affermato Vowles. Ha inoltre aggiunto: “È un leader di questa squadra, e sono felice che possa vedere cosa è possibile mentre continuiamo a ricostruirla.

Non è solo la sua abilità in gara e la velocità a distinguersi, ma anche il lavoro che svolge dietro le quinte nella ricerca delle massime prestazioni. Carlos condivide la nostra ambizione e sta spingendo ogni giorno per realizzarla. Insieme ad Alex, credo davvero che abbiamo una delle coppie più forti della griglia e una squadra capace di lottare per ogni punto.”

La conferma di entrambi i piloti rappresenta un chiaro segnale di stabilità e fiducia per il futuro della scuderia, che mira a ritornare ai vertici della Formula 1 dopo anni impegnativi. Sainz, riconosciuto come una delle colonne portanti del progetto, ha già dimostrato il proprio valore sia in pista che fuori, consolidandosi come un punto di riferimento per l'intero team.

Il valore strategico del rinnovo

Il nuovo accordo rende Sainz uno dei piloti più pagati della griglia, evidenziando la fiducia e l'investimento che la Williams ripone nel suo talento. Il pilota spagnolo, il cui contratto è stato definito da alcuni come un “contratto da stella”, continuerà a condividere il box con Alex Albon, completando una line-up che ambisce a riportare la squadra tra le protagoniste del mondiale. Sebbene il 2026 si sia rivelato un anno difficile per la Williams, la determinazione di Sainz e la visione condivisa con la dirigenza costituiscono una base solida per affrontare le sfide future.

La decisione di confermare entrambi i piloti per il 2027, un anno emblematico per la storia della scuderia, sottolinea la volontà di costruire un progetto a lungo termine, puntando sulla continuità e sulla crescita interna. Sainz e Albon avranno il compito di guidare la squadra verso nuovi traguardi, con l'obiettivo dichiarato di riportare la Williams ai livelli che le competono nel panorama della Formula 1.