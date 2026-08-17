Una vera e propria impresa quella compiuta da Jaime Faria a Cincinnati: il tennista portoghese ha sbalordito il mondo del tennis eliminando il campione di Montreal, Ben Shelton, con un perentorio doppio 6‑4. Questa vittoria segna un momento storico per Faria, rappresentando la sua prima affermazione in carriera contro un giocatore Top 10.

Il percorso trionfale di Jaime Faria

Il ventitreenne Jaime Faria, attualmente al 79° posto nel ranking mondiale, ha intrapreso un percorso straordinario nel Masters 1000 di Cincinnati. Dopo aver superato brillantemente le qualificazioni, ha conquistato la sua prima vittoria in un torneo Masters 1000 al primo turno, superando Jenson Brooksby.

Ma è stato l'incontro con Ben Shelton a consacrare la sua ascesa, con una prestazione che ha lasciato il segno e un punteggio finale di 6‑4, 6‑4.

La tenacia in campo e le parole del vincitore

La determinazione di Faria è emersa con forza durante il match, specialmente nel secondo set, dove ha saputo recuperare da una situazione di svantaggio di 4‑1. Un recupero che ha dimostrato la sua resilienza e la sua capacità di ribaltare le sorti dell'incontro. A caldo, dopo la vittoria, Faria ha espresso tutta la sua emozione e la consapevolezza dell'impresa compiuta:

“Ero sotto 4‑1 in questo set,” ha raccontato in campo, visibilmente emozionato. “Riuscire a fare cinque game di fila contro Ben Shelton su questo campo centrale, non è affatto facile.”

Il tennista portoghese ha poi aggiunto, riflettendo sul significato profondo di questo successo: “È un momento emozionante per me e per il mio team, è come un 'ce l'abbiamo fatta'.

Farlo qui, davanti a un pubblico straordinario, contro un giocatore di casa, di notte, in questa incredibile location, lo rende ancora più speciale. È la mia prima vittoria contro un Top 10, quindi in questi momenti, bisogna assaporare tutto e godersela appieno.” Ha concluso con una frase che racchiude il suo impegno: “Lavoro per questi momenti.”

Il prossimo ostacolo: Adam Walton

Dopo aver superato l'ostacolo Shelton, Jaime Faria si prepara ora ad affrontare un altro avversario nel terzo turno del torneo. Il suo prossimo sfidante sarà l'australiano Adam Walton, in un match che si preannuncia altrettanto impegnativo.

L'eco della vittoria e le reazioni online

La sorprendente vittoria di Faria ha generato un'ondata di entusiasmo anche tra il pubblico online.

Su Reddit, ad esempio, un utente ha commentato con fervore: “È la prima volta in assoluto che il Portogallo ha due giocatori al terzo turno di un Masters, forza Jaime!”, evidenziando l'importanza storica di questo risultato per il tennis portoghese. Altri commentatori hanno invece ipotizzato che la sconfitta di Shelton potesse essere legata alla stanchezza accumulata dopo la sua recente vittoria a Montreal, pur mantenendo un'opinione positiva sulle prospettive future di Faria, con osservazioni come: “Partita non brillante di Shelton, ma in generale sono ottimista su Faria.”