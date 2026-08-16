L'Italia ha conquistato il titolo di vicecampione del mondo di Flag Football, con l'argento al Campionato del Mondo. La nazionale maschile azzurra è stata battuta dagli Stati Uniti 46-26 nella finale di Düsseldorf. Nonostante la sconfitta, gli azzurri hanno raggiunto un traguardo storico: la qualificazione olimpica per i Giochi di Los Angeles 2028, dove il Flag Football esordirà.

Il percorso dell'Italia è stato eccezionale, con cinque vittorie consecutive fino all'atto conclusivo del torneo. La decisiva vittoria contro il Canada, precedente la finale, ha garantito agli azzurri l'ambìto pass olimpico.

La medaglia d'argento rappresenta il miglior piazzamento di sempre per la nazionale maschile italiana in questa disciplina, a conferma del valore del cammino.

Il cammino azzurro e la qualificazione olimpica

Il torneo mondiale ha visto l'Italia protagonista sin dalle prime battute, con unaserie di successi che hanno permesso alla squadra di accedere alla finale. La vittoria contro il Canada è stata cruciale per assicurarsi un posto ai Giochi di Los Angeles 2028. L'inclusione del Flag Football nel programma olimpico offre a questo sport una significativa vetrina internazionale.

Contesto internazionale e crescita del Flag Football

La finale tra Italia e Stati Uniti è stata molto attesa. Gli Stati Uniti, già qualificati come paese ospitante delle Olimpiadi, hanno confermato la loro supremazia nella disciplina.

L'Italia, grazie all'accesso alla finale, ha conquistato uno dei due posti disponibili per i Giochi di Los Angeles. Il secondo pass olimpico è stato assegnato alla vincitrice della finale per il terzo posto tra Canada e Messico. Il successo azzurro è un indicatore della crescita del Flag Football in Italia e in Europa, con un seguito in aumento e una forte presenza anche nel settore femminile.