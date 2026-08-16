Jannik Sinner festeggia il suo venticinquesimo compleanno oggi, domenica 16 agosto, nella suggestiva cornice di Montecarlo. Il tennista si trova nel Principato dopo aver rinunciato al Masters 1000 di Cincinnati a causa di un infortunio al ginocchio. Questa battuta d'arresto ha comportato il posticipo del suo volo verso gli Stati Uniti, dove gli US Open prenderanno il via alla fine del mese.

Attraverso i suoi canali ufficiali, inclusi Instagram, Sinner ha espresso la sua gratitudine ai fan per i numerosi messaggi di auguri, dichiarando: “Grazie a tutti per gli auguri di buon compleanno”.

Il post è accompagnato da una foto che lo ritrae sorridente, con un piccolo peluche a forma di volpe appoggiato sulla spalla, un dettaglio che aggiunge un tocco di tenerezza alla celebrazione.

La rinuncia al torneo di Cincinnati

La decisione di non partecipare al Masters 1000 di Cincinnati è stata dettata da un’infiammazione al ginocchio destro. Il team medico e il tennista hanno valutato che la partecipazione al torneo avrebbe comportato rischi eccessivi, compromettendo la preparazione per gli imminenti US Open. L’obiettivo primario è infatti quello di arrivare al prestigioso Slam nelle migliori condizioni fisiche possibili, evitando qualsiasi ulteriore complicazione.

Un compleanno tra affetto e strategia

Il venticinquesimo compleanno di Sinner si svolge in un clima che unisce l’affetto dei suoi sostenitori a una prudente gestione della sua carriera. La festa a Montecarlo, città in cui risiede, rappresenta un momento di serenità e riposo prima della ripresa agonistica. Il ringraziamento pubblico ai fan evidenzia il forte legame con il suo pubblico, mentre la scelta di posticipare il viaggio negli Stati Uniti riflette una gestione attenta e strategica della sua preparazione in vista del prossimo appuntamento cruciale nel calendario tennistico.

Le valutazioni mediche, condotte nei giorni precedenti, hanno confermato la necessità di preservare la condizione fisica del tennista in vista degli US Open, che si terranno dal 30 agosto al 13 settembre. La rinuncia al torneo di Cincinnati è stata una mossa mirata a garantire il recupero ottimale e la massima competitività per il grande evento americano.