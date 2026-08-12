La Festhalle di Francoforte è diventata il palcoscenico mondiale della ginnastica ritmica, ospitando i 42° Campionati Mondiali. L'evento, in programma dal 12 al 16 agosto, riunisce circa 330 ginnaste da oltre 70 Paesi, tutte pronte a sfidarsi per i prestigiosi titoli iridati. Questa rassegna non è solo una competizione di alto livello, ma anche un passaggio cruciale sulla strada verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

Le atlete italiane hanno iniziato la loro avventura con promettenti prove pedana. Sofia Raffaeli, inserita nel girone D, è stata la prima azzurra a calcare la pedana, segnando la sua quinta partecipazione mondiale.

Raffaeli, già medaglia di bronzo al cerchio nel 2021 a Kitakyushu e oro nella stessa specialità a Rio de Janeiro 2025, ha condiviso le sue impressioni: “C’è molto da camminare tra la sala di warm‑up e l’Arena, sembra di stare in un aeroporto. Bisogna salire scale mobili e precorrere lunghi corridoi con i tapis roulant. Comunque ieri abbiamo provato tutto, sia le luci sia la pedana. Il palazzetto non è gigantesco e quindi mi sento abbastanza tranquilla e sicura. I quattro attrezzi sono andati abbastanza bene, non ho avuto perdite, c’è qualcosa ovviamente da sistemare, come sempre, ma sono sicura che andrà tutto alla grande.”

Le protagoniste azzurre e l’atmosfera della Festhalle

Successivamente, è stata la volta di Tara Dragas, l'altra individualista italiana, che ha inaugurato la sua seconda esperienza iridata nel girone H.

Accompagnata dalla madre e allenatrice Spela Alenka Mohar, Dragas ha affrontato la prova alle clavette sulle note di 'Dracula by Labrinth', esprimendo soddisfazione per la sede: “Sono molto contenta, ho commesso qualche piccola imprecisione che nelle prove pedana è nell’ordine delle cose. Tirare quattro attrezzi uno dopo l’altro è molto dispendioso. Mi piace molto l’atmosfera del palazzetto, mi calmano molto i suoi bellissimi colori. Da fuori, dalle immagini che avevo visto sui Social mi sembrava tutto molto più grande, invece l’ambiente dal vivo è più raccolto e accogliente. Credo che ci sarà da divertirsi, sia per noi in pedana sia per chi ci seguirà da casa e farà il tifo per me e Sofia.”

Il contesto internazionale e le stelle attese

I Mondiali di Francoforte, che seguono l'edizione di Rio de Janeiro 2025, vedono la partecipazione delle migliori ginnaste del panorama internazionale.

Tra le più attese spicca la tedesca Darja Varfolomeev, riconosciuta come Sportiva tedesca dell’anno 2024 e campionessa olimpica, che lo scorso anno ha dominato vincendo cinque dei sei titoli in palio. Altre atlete ambiziose e con lo sguardo fisso sulle medaglie sono Margarita Kolosov, Anastasia Simakova e la squadra tedesca, medaglia di bronzo agli ultimi Campionati Europei.

La manifestazione si articola in cinque intense giornate. Le prime due saranno dedicate alle qualificazioni individuali, preparando il terreno per la finale dell’All-Around individuale, fissata per il 14 agosto. Il quarto giorno vedrà ulteriori qualificazioni e la finale dell’All-Around a squadre di gruppo, concludendosi con l'emozionante spettacolo “Wonderful World of Gymnastics”.

L'ultima giornata del Mondiale sarà interamente dedicata alle finali di attrezzo, sia individuali che di gruppo, promettendo un gran finale.

L'attesa è palpabile per un evento che si preannuncia ricco di spettacolo e forti emozioni nella storica cornice della Festhalle. Le ginnaste italiane, con Sofia Raffaeli e Tara Dragas in testa, sono determinate a lasciare un segno significativo in questa importante tappa verso Los Angeles 2028.