La Polisportiva Matese mette a segno un importante colpo di mercato e ufficializza l’arrivo di Arian Oziel Gutierrez, play/guardia argentino classe 1997. Un innesto di qualità per la formazione matesina, che si assicura un giocatore reduce da diverse stagioni da protagonista nei campionati italiani, con numeri importanti e un ruolo centrale nelle squadre in cui ha militato.

Polisportiva Matese, arriva Gutierrez

Gutierrez porta in dote esperienza, talento offensivo e capacità di incidere in diverse fasi del gioco. Il percorso dell’argentino nei campionati di Serie C e B Interregionale lo ha visto progressivamente affermarsi come uno dei giocatori più produttivi delle competizioni affrontate.

La sua esperienza più significativa è stata quella con il Basket Cassino, con cui si è imposto come miglior realizzatore della Serie C Unica laziale. Una stagione chiusa con una media di 24 punti, 10 assist e 8 rimbalzi a partita, numeri che hanno contribuito a trascinare la squadra fino alla finalissima per la promozione in Serie B.

L'esperienza a Castelfiorentino

Dopo l'esperienza a Cassino, Gutierrez ha proseguito il proprio percorso in Serie B Interregionale con il Castelfiorentino. Anche in questa occasione l'argentino ha confermato le proprie qualità, riuscendo a chiudere la stagione da vicecapocannoniere del campionato.

Un rendimento che ha evidenziato ancora una volta la sua capacità di essere protagonista nella metà campo offensiva, sia come realizzatore sia nella costruzione del gioco.

Una combinazione di caratteristiche che ha contribuito a renderlo uno degli elementi più interessanti del campionato.

Oltre 24 punti di media nell'ultima stagione

Nell'ultima stagione Gutierrez ha vestito la maglia del Pollino, confermandosi tra i principali protagonisti dell'annata della formazione calabrese. Anche in questo caso il suo rendimento offensivo è stato di assoluto rilievo, con una media superiore ai 24 punti a partita.

Numeri che raccontano la continuità di un giocatore capace di mantenere una produzione offensiva elevata nelle diverse esperienze vissute in Italia.

Talento e personalità al servizio della Matese

La Polisportiva Matese si assicura così un giocatore completo, dotato di talento offensivo, visione di gioco e importanti capacità balistiche.

A queste caratteristiche si aggiunge una spiccata personalità, elemento che potrebbe permettergli di assumere un ruolo importante all'interno del nuovo gruppo.

Gutierrez è pronto dunque a iniziare una nuova avventura, mettendo a disposizione della formazione matesina l'esperienza maturata negli ultimi anni e le proprie qualità tecniche.