L'AS Roma ufficializza un nuovo accordo commerciale con Orodei, società attiva da trent'anni nella compravendita e nella gestione di metalli preziosi. L'intesa porta l'azienda a diventare Gold Partner del club giallorosso, con il marchio che comparirà sul retro del kit di allenamento della Prima Squadra.

A suggellare la partnership è stata presentata a Trigoria una delle maglie con il logo dell'azienda romana, firmata dal difensore Wesley França. La collaborazione si svilupperà attraverso la piattaforma Orodei24 e avrà al centro l'accesso dei tifosi al mondo dei cosiddetti beni rifugio.

Servizi e digitalizzazione

L'obiettivo della partnership è offrire alla tifoseria strumenti per la gestione dei propri asset, attraverso l'operatività di un Banco Metalli iscritto all'Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM) e al registro degli Operatori Professionali in Oro (OPO).

"Accogliamo Orodei tra i partner del club con l'obiettivo di mettere a disposizione della nostra fanbase servizi finanziari alternativi e soluzioni orientate alla digitalizzazione", ha spiegato Michael Gandler, Chief Business Officer dell'AS Roma.

Il dirigente ha aggiunto che l'accordo punta a "un settore consolidato come quello dei beni rifugio", mettendo a disposizione "strumenti certificati e di primario livello per la gestione dei propri risparmi".

Gandler ha inoltre sottolineato l'approccio dell'azienda emerso fin dai primi incontri, evidenziando la qualità e la preparazione dimostrate durante la fase di trattativa, anche attraverso la presentazione di materiali dedicati.

Oro e sicurezza economica

Il presidente di Orodei, Antonio Maesano, ha sottolineato il radicamento territoriale dell'azienda e il legame con il club.

"Siamo orgogliosi di collaborare con l'AS Roma, un club di grande storia e tradizione, la cui profonda connessione con la propria comunità è riconosciuta in tutto il mondo", ha dichiarato Maesano.

Il presidente ha quindi indicato l'intenzione di "affiancare la società per rendere questo legame ancora più forte", collegando la passione sportiva a un investimento dedicato "ai beni rifugio, alla sicurezza e alla stabilità economica delle famiglie attraverso asset in oro".

Nel corso della presentazione, Maesano ha inoltre richiamato l'andamento storico del valore dell'oro, indicandolo come elemento a sostegno della scelta e ricordando come il metallo abbia mantenuto nel tempo la propria affidabilità.

Verso il centenario

Un capitolo della collaborazione riguarda anche il centenario del club, che cadrà nel 2027 e che l'AS Roma intende celebrare con un calendario di eventi distribuito nel corso dell'anno.

La partnership con Orodei è stata pensata anche in questa prospettiva. Sono previste attività dedicate ai tifosi, comprese iniziative a breve termine legate al campionato e prodotti esclusivi collegati alle celebrazioni per i cento anni di storia giallorossa.