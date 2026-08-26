Il quattro volte campione del mondo di Formula 1, Max Verstappen, sarà protagonista di un evento straordinario a Silverstone. Il 16 settembre, nella sfida “Max vs 100”, Verstappen affronterà cento piloti in una gara di go-kart. Partirà dall’ultima posizione con l’obiettivo di superarli tutti. L’evento, su un circuito appositamente realizzato, sarà trasmesso in diretta globale su Disney+ e negli Stati Uniti via app ESPN, con differita su ESPN2.

Il ritorno alle radici del karting

Verstappen ha sottolineato l'importanza del karting nella sua formazione: “In go-kart si imparano tutte le basi: partenze, difesa, sorpassi.

Ho passato un lungo periodo della mia vita nel kart, quindi è sempre bello tornare.” Questo evento segna un ritorno alle origini per il campione, che ha iniziato a gareggiare a quattro anni e vinto numerosi titoli prima del suo debutto in F1 nel 2015.

Un circuito innovativo e la sfida di abilità

Il circuito, progettato dal pilota e designer di kart David Terrien, è stato concepito per essere eccezionale. Terrien ha evidenziato: “Creare una pista per 101 piloti contemporaneamente non è mai stato fatto, mai visto.” L’obiettivo non è la pura velocità, ma evidenziare la capacità di Verstappen di destreggiarsi nel traffico e pianificare i sorpassi.

I protagonisti e la complessità della gara

Il parterre sarà eterogeneo, includendo atleti Red Bull, streamer e fan selezionati: l'ultrarunner Arda Saatçi, il coach di basket Chris Matthews, il mountain biker Matt Jones e streamer come TheGrefg, Caedrel e TheDonato.

Sebastian Job, sim racer e due volte campione mondiale iRacing, ha espresso perplessità sulla difficoltà della sfida: “Penso che sorpassare cento auto sarà estremamente difficile.”

Dettagli e innovazioni dell'evento

L'evento è descritto come la più grande gara di go-kart mai organizzata, una sfida senza precedenti. La trasmissione televisiva promette un'esperienza immersiva con grafica ispirata ai videogiochi, riprese con droni cinematografici e dati di gara in tempo reale. Un'innovazione significativa è la possibilità per Verstappen di comunicare direttamente con gli avversari durante la gara, offrendo un'esperienza unica.