I Dallas Cowboys affrontano decisioni cruciali per la nuova stagione NFL. Le ottime prestazioni di Joe Milton, Jonathan Mingo e Sam Williams nella preseason spingono la dirigenza a riflettere sul loro futuro e sull'impatto sul roster, tra conferme e possibili scenari di mercato.

Joe Milton: backup convincente, valore di mercato

Joe Milton ha capitalizzato le opportunità in preseason: 21 passaggi su 28 per 286 yard e tre touchdown, senza intercetti. La sua performance, inclusa una spettacolare ricezione da 53 yard di Jonathan Mingo contro gli Arizona Cardinals, ha impressionato.

Ha anche segnato un touchdown su corsa, guidando nove drive per 31 punti, garantendosi il ruolo di riserva di Dak Prescott. I Cowboys non lo considerano incedibile: offerte di scambio pari o superiori a una scelta del terzo giro sono valutabili. I tifosi sono entusiasti, con "Joe Milton è ballin" e apprezzamenti per la sua potenza nel braccio.

Mingo e Williams: profondità e dinamismo

Jonathan Mingo, ex scelta al secondo giro, ha mostrato una netta crescita, in particolare nel guadagnare yard dopo la ricezione. Pur non sfidando i titolari CeeDee Lamb e George Pickens, Mingo offre profondità e versatilità, assicurandosi spazio nelle rotazioni offensive. La sua intesa con Milton, evidenziata dal touchdown contro i Cardinals, è un valore aggiunto per i Cowboys.

In difesa, Sam Williams si è imposto come presenza dirompente come outside linebacker, malgrado l'arrivo del veterano Von Miller. Più giovane e dinamico, Williams potrebbe superare Miller, a meno che la squadra non prediliga l'esperienza. In caso di scarso utilizzo, Williams ha un valore di scambio, stimato in una scelta del quinto giro. La dirigenza punta a valorizzarlo in campo, salvo offerte eccezionali.

L'entusiasmo dei tifosi

Le performance di Milton hanno generato entusiasmo tra i sostenitori dei Cowboys. I commenti sui social, dopo la partita contro Arizona, hanno evidenziato la spettacolarità e la solidità delle sue giocate. Un tifoso ha persino auspicato: "Joe Milton dovrebbe essere il quarterback titolare dei Dallas Cowboys questa stagione. Punto." L'attenzione mediatica e il dibattito tra i fan sottolineano l'importanza delle decisioni della dirigenza su questi tre giocatori, che saranno seguite con interesse.