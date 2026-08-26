Tre squadre hanno conquistato un posto nella fase a gironi della Champions League, regalando emozioni e sorprese nei playoff di accesso alla fase campionato. Il Sabah Baku, il Bodo/Glimt e il LASK si sono distinti, superando rispettivamente Hapoel Beer Sheva, NEC Nijmegen e Celtic, e staccando il pass per l'ambita competizione europea.

Le imprese decisive per la qualificazione

Il Sabah Baku ha compiuto una vera e propria impresa storica. Dopo aver subito una sconfitta per 2-1 nella partita d'andata contro l'Hapoel Beer Sheva, la squadra azera ha saputo ribaltare completamente il risultato.

Con una vittoria per 5-2 ai tempi supplementari nel match di ritorno, il Sabah Baku ha chiuso il doppio confronto con un aggregato di 6-4, ottenendo così la sua prima storica qualificazione alla fase a gironi della Champions League. I gol decisivi, arrivati nei tempi supplementari, sono stati siglati da Mutallimov e Mbina, che hanno coronato una rimonta "clamorosa".

Il Bodo/Glimt ha invece dimostrato una notevole superiorità nel doppio confronto con il NEC Nijmegen. La squadra norvegese si è imposta con un netto 3-0 nella partita di ritorno, consolidando il vantaggio e chiudendo il totale con un aggregato di 6-1. Questa prestazione ha confermato la solidità e l'autorevolezza del Bodo/Glimt nel panorama europeo, garantendogli l'accesso alla fase a gironi con grande determinazione.

Infine, il LASK ha firmato una delle rimonte più spettacolari di questi playoff. Dopo una pesante sconfitta per 3-0 subita in Scozia contro il Celtic nella gara d'andata, la squadra austriaca non si è data per vinta. Con una reazione decisa e concreta, il LASK ha trionfato per 5-1 in casa ai tempi supplementari, ribaltando una situazione che sembrava apparentemente compromessa. Il risultato finale di 5-4 complessivo ha permesso al club di conquistare il suo posto nella fase a gironi, realizzando una vera e propria rimonta epica.

Un traguardo significativo per i club

Per il Sabah Baku, l'accesso alla fase a gironi rappresenta un traguardo storico e senza precedenti. È la prima volta che il club azero raggiunge questa fase della competizione, segnando un momento indimenticabile per la sua storia calcistica.

Il Bodo/Glimt, con la sua qualificazione, ha ulteriormente rafforzato la sua reputazione in Europa, dimostrando ancora una volta la sua forza e la capacità di competere ad alti livelli. L'accesso alla fase a gironi è stato centrato con autorevolezza, confermando la sua costante crescita.

Il LASK, dal canto suo, ha dimostrato una straordinaria resilienza e determinazione. La sua rimonta clamorosa contro il Celtic non solo gli ha garantito la qualificazione, ma ha anche evidenziato la capacità della squadra di reagire sotto pressione e di superare ostacoli difficili, trasformando una sconfitta iniziale in un successo memorabile.