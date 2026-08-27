Il futuro di Joey Porter Jr. con i Pittsburgh Steelers è incerto a causa di un contratto in sospeso. Il giovane cornerback potrebbe essere ceduto, con Chicago Bears, Green Bay Packers e Detroit Lions tra i potenziali acquirenti. Le trattative sono a un "punto morto" per il mancato accordo sull'estensione. Porter Jr., talento emergente ma costoso, ha tre scenari: trade prima della deadline, accordo in stagione (meno probabile) o franchise tag. Le offerte di scambio dovranno essere significative, includendo almeno una scelta al primo giro e ulteriori asset.

Le Offerte delle Pretendenti

I Chicago Bears potrebbero proporre scelte al draft e un giocatore come Johnson, liberando spazio salariale per Porter Jr. Con Tyrique Stevenson e Malik Muhammad, la secondaria dei Bears sarebbe tra le più competitive. I Green Bay Packers, nonostante recenti investimenti, potrebbero offrire due scelte tra le prime cento e Benjamin St-Juste per rinforzare la profondità nel ruolo di cornerback. I Detroit Lions, infine, potrebbero usare le proprie scelte al draft dei prossimi due anni per un reparto difensivo colpito dagli infortuni.

La richiesta dei Pittsburgh Steelers è elevata: non accetteranno offerte inferiori a una prima scelta al draft e ulteriori asset. La franchigia vuole mantenere alta la competitività, e il valore di Porter Jr.

è rafforzato da giovane età e ruolo cruciale in difesa.

Il Contesto Contrattuale e le Prospettive

Il nodo cruciale è la distanza tra le richieste economiche di Porter Jr. e l'offerta societaria. Il giocatore ambisce a essere il cornerback più pagato della lega, superando Devon Witherspoon. La sua assenza dagli allenamenti estivi per infortunio alla schiena e la permanenza nella lista PUP complicano la situazione. Gli Steelers, restii a negoziare in stagione, hanno fissato la Week 1 come termine ultimo per un accordo.

La franchigia non scenderà a compromessi senza un'offerta di trade davvero sostanziosa, paragonabile a quelle per altri top cornerback NFL. In alternativa, Pittsburgh potrebbe applicare il franchise tag a Porter Jr. nella prossima offseason. Il futuro del giocatore dipende dall'evoluzione delle trattative, restando al centro del mercato fino alla chiusura della finestra delle trade.