Con l'avvicinarsi della stagione regolare NFL, ogni franchigia affronta la cruciale scadenza per ridurre il proprio roster a un massimo di 53 giocatori. Dopo l'ultimo weekend di preseason, gli staff tecnici hanno pochi giorni per decidere chi farà parte della squadra definitiva e chi sarà tagliato. Questo momento definisce la composizione finale di ogni team.

Il Taglio Finale: Da 90 a 53 Giocatori

Il taglio finale al roster è l'ultimo passaggio prima dell'inizio della stagione regolare. Le squadre, che in preseason possono avere fino a 90 giocatori, devono selezionare i 53 atleti che comporranno il roster attivo.

I giocatori esclusi possono essere inseriti nelle waivers, rendendosi disponibili per altre squadre, o liberati. In seguito, potranno essere considerati per il practice squad, una riserva di talenti che si allena con la squadra principale.

Injured Reserve e PUP: Impatto sul Roster

Le designazioni di Injured Reserve (IR) e Physically Unable to Perform (PUP) sono determinanti nel conteggio dei 53 giocatori. Un atleta inserito in IR durante la preseason non conta nel limite del roster, ma rimane sotto contratto e può essere riattivato in seguito. Chi viene collocato nella riserva PUP non rientra nel conteggio dei 53 e deve saltare obbligatoriamente le prime quattro partite della stagione regolare, permettendo un recupero senza occupare un posto nel roster attivo.

Tempistiche e Fasi Post-Scadenza

La deadline per la riduzione dei roster a 53 giocatori cade tipicamente tra la fine di agosto e l'inizio di settembre. Contestualmente, le squadre devono decidere le designazioni IR o PUP per i giocatori infortunati. Dopo questa scadenza, si apre il periodo per le richieste di waiver e la successiva formazione dei practice squad, completando così la preparazione delle squadre per l'inizio della stagione.