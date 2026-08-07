Lorenzo Musetti ha concluso il suo percorso al Masters 1000 di Montreal, uscendo di scena dopo una nuova, amara sconfitta contro lo spagnolo Rafael Jodar. L'azzurro, infatti, non è riuscito a superare l'ostacolo rappresentato dal tennista iberico, cedendo in due set con il punteggio di 6-4, 6-3. L'incontro, disputato sul cemento canadese, si è protratto per circa un'ora e mezza di gioco intenso, al termine della quale Musetti ha dovuto arrendersi.

Questa eliminazione segna la seconda battuta d'arresto consecutiva per il tennista italiano contro lo stesso avversario.

Già la settimana precedente, infatti, Musetti era stato fermato da Jodar nei quarti di finale del torneo di Washington. Nonostante gli sforzi, l'azzurro non è riuscito a invertire la tendenza negativa, trovandosi nuovamente superato dalla solida prestazione dello spagnolo.

La dinamica della partita ha visto Jodar imporre un ritmo elevato fin dalle prime battute, dimostrando una notevole capacità di controllo del gioco. Il tennista spagnolo è riuscito a dettare i tempi dello scambio, mettendo in difficoltà Musetti. Sebbene l'italiano abbia tentato di rimanere agganciato al match, cercando di trovare contromisure efficaci, Jodar ha saputo mantenere una salda presa sulla contesa, dimostrando lucidità e determinazione nei momenti cruciali.

Ha così chiuso entrambi i set con notevole autorevolezza, consolidando la sua superiorità in campo.

Per Musetti, questa eliminazione rappresenta un passo indietro nel suo percorso stagionale, soprattutto considerando il buon rendimento mostrato a Washington. Nella capitale statunitense, infatti, l'azzurro aveva raggiunto i quarti di finale, un risultato promettente, prima di incrociare nuovamente Jodar e subire un'altra sconfitta. La doppia battuta d'arresto contro lo stesso avversario evidenzia una sfida specifica che Musetti dovrà affrontare e superare per i prossimi impegni.

Jodar in ascesa e le opportunità nel tabellone

Per Rafael Jodar, questa vittoria su Musetti non è solo una conferma, ma un'ulteriore dimostrazione del suo ottimo stato di forma e del suo momento positivo.

Il tennista madrileno, dopo aver già superato l'azzurro a Washington, prosegue con determinazione il suo cammino nel prestigioso torneo di Montreal. La sua avanzata è resa ancora più significativa dal fatto che il tabellone del torneo si è aperto in modo inaspettato, offrendo prospettive interessanti.

Nel lato del tabellone in cui si trova Jodar, infatti, non sono rimasti tennisti classificati tra i primi dieci del ranking mondiale, il che alleggerisce notevolmente il percorso verso le fasi più avanzate. Nell'altro lato, invece, resiste ancora l'unico top-10 rimasto in gara, Shelton. Questa situazione rende la posizione di Jodar particolarmente vantaggiosa. Il prossimo impegno per lo spagnolo sarà contro Lehecka negli ottavi di finale, una sfida che si configura come una grande occasione per avanzare ulteriormente e puntare a un risultato di prestigio nel Masters 1000 canadese.

Le prospettive del torneo e la sfida di Musetti

La recente vittoria di Jodar su Musetti non solo consolida la sua posizione, ma lo eleva a uno dei principali outsider di questo Masters 1000. Il torneo di Montreal, infatti, ha visto l'uscita di scena di molti dei favoriti iniziali, creando un contesto in cui giocatori meno accreditati possono emergere e cogliere opportunità inattese. Per Jodar, questo scenario rappresenta un'occasione d'oro per lasciare un segno significativo.

Per Lorenzo Musetti, al contrario, la doppia sconfitta consecutiva subita contro Jodar si configura come un ostacolo significativo da analizzare e superare. Questa serie di risultati negativi contro lo stesso avversario richiederà una riflessione strategica in vista dei prossimi appuntamenti sul cemento nordamericano. L'azzurro dovrà lavorare per ritrovare la fiducia e le soluzioni tattiche necessarie per affrontare con successo i prossimi impegni e invertire la rotta.