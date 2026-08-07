La stagione 2026/2027 della Polisportiva Matese ha finalmente una forma definita e ricca di aspettative. Con la pubblicazione ufficiale del calendario per il girone di andata e di ritorno, il club campano è pronto a tuffarsi anima e corpo in una nuova e avvincente avventura nel campionato di Serie B Interregionale. Un percorso lungo, stimolante e altamente competitivo, che vedrà i biancoverdi misurarsi con avversarie di primissimo piano in una stagione interamente da vivere sul parquet. La società si presenta ai nastri di partenza con grandi ambizioni, decisa a recitare un ruolo da protagonista e a consolidare la propria identità in un contesto cestistico nazionale esigente e affascinante.

Girone d'Andata

Il cammino dei biancoverdi nella prima metà di stagione si sviluppa attraverso tappe fitte, ostiche e cariche di fascino. Il campionato si apre ufficialmente tra le mura amiche il 26 settembre 2026, quando il pubblico casalingo potrà riabbracciare la squadra in occasione della sfida inaugurale contro il Miwa Basket Benevento 2017.

L'atmosfera si surriscalderà immediatamente a ottobre 2026, un mese particolarmente intenso che metterà a dura prova la tenuta fisica e mentale del roster con ben cinque incontri ad alto coefficiente di difficoltà. Si comincia il 4 ottobre con la prima insidiosa trasferta sul campo degli Svincolati Milazzo, seguita dal ritorno immediato in casa il 10 ottobre per affrontare la Virtus Sarno.

Il tour de force prosegue senza sosta con la trasferta del 18 ottobre in casa dell'Angri Pallacanestro e la successiva prova esterna del 25 ottobre sul campo della Promobasket Marigliano 2003, prima di chiudere il mese casalingo il 31 ottobre ospitando il Gela Basket.

Il calendario di novembre 2026 non concede pause o cali di tensione. L'8 novembre la squadra sarà di scena in trasferta contro il Barcellona Basket 4.0, mentre il 14 novembre è previsto il match interno contro il Basket School Messina. Si torna a viaggiare il 22 novembre per la trasferta in casa della Basket Academy Catanzaro, per poi chiudere il mese davanti al proprio pubblico il 28 novembre misurandosi contro la temibile Virtus Kleb Ragusa.

La chiusura del girone d'andata, fissata nel mese di dicembre 2026, richiederà il massimo sforzo prima del giro di boetta: si comincia il 6 dicembre con la trasferta sul campo del Bim Bum Basket Rende, si prosegue il 12 dicembre con l'ultimo impegno casalingo dell'anno solare contro l'Air Basket Termoli, e si conclude la prima fase il 20 dicembre con la delicata trasferta sul campo della Pallacanestro Sora.

Girone di Ritorno

La seconda parte della regular season, che prenderà il via nel 2027, rimescolerà le carte in tavola, invertendo i fattori campo e mettendo in palio punti pesantissimi per la classifica e per la definizione dei verdetti finali.

La ripresa del campionato è fissata per il 9 gennaio 2027, con la compagine matesina chiamata a volare in trasferta per affrontare il Miwa Basket Benevento 2017.

Il calendario casalingo del nuovo anno si aprirà invece il 16 gennaio ospitando gli Svincolati Milazzo, per poi affrontare la trasferta del 24 gennaio sul campo della Virtus Sarno e rientrare tra le mura amiche il 30 gennaio per la sfida contro l'Angri Pallacanestro.

Il mese di febbraio 2027 si apre con la gara interna del 6 febbraio contro la Promobasket Marigliano 2003, seguita dalla trasferta in terra siciliana del 14 febbraio contro il Gela Basket. La squadra tornerà a giocare davanti ai propri tifosi il 20 febbraio ricevendo il Barcellona Basket 4.0, per poi chiudere il mese con la trasferta del 28 febbraio sul campo del Basket School Messina.

La volata finale della stagione entra nel vivo a marzo 2027: il 6 marzo la Polisportiva Matese affronterà in casa la Basket Academy Catanzaro, affronterà poi il prestigioso e difficile impegno esterno del 14 marzo in casa della Virtus Kleb Ragusa, e chiuderà il mese casalingo il 20 marzo ospitando il Bim Bum Basket Rende.

Gli ultimi, decisivi atti della stagione regolare si disputeranno ad aprile 2027. Il 4 aprile i biancoverdi affronteranno l'ultima trasferta stagionale sul campo dell'Air Basket Termoli, prima di vivere il gran finale della regular season l'11 aprile, quando la Polisportiva Matese scenderà in campo davanti al proprio pubblico per l'ultima e imperdibile sfida casalinga contro la Pallacanestro Sora, match che calerà il sipario su questa memorabile fase del campionato.