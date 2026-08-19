La prima settimana della preseason NFL 2026 ha segnato il ritorno in campo e l'esordio dei rookie selezionati al primo giro del Draft. L'attenzione si è concentrata sulle loro prestazioni, chiamati a confermare le elevate aspettative. Alcuni si sono subito messi in mostra, altri sono rimasti a riposo per scelta tecnica o infortuni.

Tra i protagonisti: il QB Fernando Mendoza (Las Vegas Raiders) ha ottenuto un B+; il RB Jeremiyah Love (Arizona Cardinals) si è distinto con un brillante A; il QB Ty Simpson (Los Angeles Rams, A+); il WR KC Concepcion (Cleveland Browns, A).

Voti meno entusiasmanti, con un D, per Vega Ioane (Baltimore Ravens) e Peter Woods (Kansas City Chiefs). Non hanno giocato: Mansoor Delane, Jordyn Tyson, Rueben Bain Jr., Kenyon Sadiq, Makai Lemon, Max Iheanachor e Jadarian Price.

Le valutazioni dei rookie del primo giro

Il LB Arvell Reese (New York Giants) ha brillato con un A- per la sua prestazione difensiva, confermando le aspettative. Altri rookie con valutazioni elevate: Akheem Mesidor (Los Angeles Chargers, A), Malachi Lawrence (Dallas Cowboys, A) e Keldric Faulk (Tennessee Titans, A). Tra le note meno positive: il WR Carnell Tate (Tennessee Titans, C-) e Kadyn Proctor (Miami Dolphins, C+). Le valutazioni sono state influenzate da fattori come il minutaggio e la capacità di adattamento al ritmo NFL.

Giocatori come Francis Mauigoa (New York Giants, A-) e Caleb Downs (Dallas Cowboys, B) hanno mostrato segnali promettenti. Altri attendono le prossime settimane per trovare spazio e continuità.

PFF: i migliori difensori rookie

Le analisi di PFF hanno evidenziato Arvell Reese come il miglior rookie difensivo del Draft, con un punteggio di 88.2. Seguono Akheem Mesidor (81.6), Malachi Lawrence (74.8) e Keldric Faulk (73.2). Questi risultati confermano l'impatto immediato di alcuni giovani difensori e sottolineano l'importanza delle scelte al Draft. Le prossime settimane di preseason saranno cruciali per valutare la crescita e l'inserimento dei rookie in vista dell'inizio della stagione regolare.