Aryna Sabalenka mantiene saldamente la prima posizione nel ranking mondiale WTA, nonostante l'eliminazione ai quarti di finale del torneo di Cincinnati per mano di Elena Rybakina. La sconfitta non ha intaccato la sua leadership, che si conferma solida in vista dell'imminente US Open, grazie al significativo margine di punti accumulato.

La tennista bielorussa, che non ha conquistato un titolo dal "Sunshine Double" di Miami, aveva iniziato il torneo di Cincinnati con 8.670 punti, difendendone 215. Elena Rybakina, dal canto suo, partiva con 8.316 punti e ne difendeva 390.

Dopo il confronto diretto, Sabalenka ha registrato una perdita di 785 punti, ma si attesta comunque a quota 11.225 punti, conservando il vertice della classifica. Rybakina, grazie al successo nei quarti, ha incrementato il suo bottino a 3.663 punti, consolidando la decima posizione. Sebbene una vittoria in finale o del titolo a Cincinnati le avrebbe permesso di avvicinarsi alle posizioni di testa, non avrebbe comunque minacciato il primato di Sabalenka.

Prospettive per il primato mondiale

La situazione attuale vede Sabalenka godere di un vantaggio rassicurante sulle dirette inseguitrici. Per assicurarsi la permanenza al vertice del ranking dopo Cincinnati e fino allo US Open, la bielorussa avrebbe dovuto raggiungere almeno i quarti di finale o le semifinali, rendendo necessario per Rybakina la vittoria del titolo per poterla superare.

L'accesso alla finale le avrebbe garantito la 97ª settimana consecutiva come numero uno al mondo. Un ulteriore mantenimento del primato a Flushing Meadows la porterà a un traguardo storico: 100 settimane consecutive in vetta, un'impresa che la collocherà tra le sei giocatrici WTA ad aver raggiunto tale risultato.

Questo ristretto club include leggende del tennis come Steffi Graf, Serena Williams, Martina Navratilova, Ashleigh Barty e Chris Evert. Sabalenka, che attualmente vanta 96 settimane consecutive da numero uno, potrebbe unirsi a queste icone già dopo la conclusione dello US Open.

Il ranking WTA aggiornato dopo Cincinnati

La classifica mondiale WTA, aggiornata a seguito del torneo di Cincinnati, vede Aryna Sabalenka in testa con 11.225 punti.

Seguono Coco Gauff con 7.874 punti e Iga Swiatek con 7.323 punti. Completano la top ten Jessica Pegula, Mirra Andreeva, Madison Keys e Qinwen Zheng, mentre Elena Rybakina si posiziona al decimo posto. Le altre tenniste di vertice, tra cui Pegula, Andreeva, Keys e Zheng, non hanno registrato modifiche significative nel loro piazzamento, non avendo ottenuto risultati tali da alterare la loro posizione in classifica.

Il prossimo appuntamento, lo US Open, sarà cruciale sia per la conferma di Sabalenka al vertice sia per la contesa delle posizioni immediatamente successive, con Gauff e Swiatek pronte a sfidarsi per la seconda piazza mondiale.