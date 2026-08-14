Sofia Raffaeli ha conquistato la medaglia di bronzo nel concorso generale individuale ai Mondiali di ginnastica ritmica, disputati a Francoforte. L’eccezionale risultato della ginnasta marchigiana, ventunenne, non solo arricchisce il suo già prestigioso palmarès, ma rappresenta anche il primo pass olimpico per l’Italia Team in vista dei Giochi di Los Angeles 2028. Raffaeli ha così confermato la sua presenza costante tra le migliori del mondo, salendo per la quarta edizione consecutiva sul podio iridato.

Nel corso della serrata competizione, svoltasi nella Festhalle Frankfurt, Raffaeli ha totalizzato un punteggio complessivo di 117.550.

Questo le ha permesso di posizionarsi sul terzo gradino del podio, alle spalle della tedesca Darja Varfolomeev, che ha conquistato l’oro con 119.500 punti, e della bulgara Stiliana Nikolova, che si è aggiudicata l’argento. La prestazione della giovane azzurra sottolinea ancora una volta la sua straordinaria costanza ad altissimi livelli, dopo il trionfo mondiale del 2022, il secondo posto a Valencia nel 2023 e il terzo gradino del podio a Rio de Janeiro nel 2025. Questo nuovo bronzo consolida ulteriormente la sua posizione nell'élite della ginnastica ritmica internazionale.

L'eccellenza della ginnastica ritmica italiana

Il successo di Sofia Raffaeli a Francoforte si inserisce in una tradizione di risultati di rilievo per la ginnastica ritmica italiana.

La sua capacità di mantenersi tra le prime tre al mondo per quattro edizioni consecutive dei Mondiali testimonia la qualità del lavoro svolto e la crescita costante del movimento nazionale. Il podio conquistato in Germania assume un valore particolare anche per la tempistica: la top-3 raggiunta da Raffaeli ha permesso all’Italia di ottenere il primo pass olimpico per la squadra azzurra in vista della rassegna a cinque cerchi di Los Angeles 2028, un traguardo fondamentale per le ambizioni future.

Il programma dei Mondiali di Francoforte

I 42nd Rhythmic Gymnastics World Championships di Francoforte si sono articolati su cinque intense giornate di gare, dal 12 al 16 agosto. Le finali individuali all-around, dove Sofia Raffaeli ha conquistato la sua preziosa medaglia di bronzo, si sono svolte nella terza giornata, venerdì 14 agosto.

Il programma della manifestazione ha previsto un'alternanza di qualificazioni e finali, sia individuali che di squadra, con la partecipazione delle migliori ginnaste del panorama internazionale. La cerimonia di premiazione ha celebrato le atlete e le nazioni che si sono distinte nella disciplina. Tutti gli orari delle gare sono stati fissati secondo il fuso orario locale della città tedesca, garantendo la massima precisione nello svolgimento degli eventi.

Il risultato ottenuto da Raffaeli rappresenta un nuovo punto di riferimento per la ginnastica ritmica italiana, che guarda ora con fiducia e ambizione ai prossimi appuntamenti internazionali e, soprattutto, all’avventura olimpica di Los Angeles 2028, con la consapevolezza di poter contare su un'atleta di calibro mondiale.