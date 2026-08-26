L'Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha ufficializzato le designazioni arbitrali per due incontri di rilievo validi per la seconda giornata del campionato di Serie A. Le scelte riguardano le sfide Napoli-Como e Cagliari-Inter, appuntamenti cruciali che si terranno domenica. Per l'atteso match tra Napoli e Como, in programma alle ore 18:30 presso lo storico stadio Maradona, la direzione di gara è stata affidata a Luca Pairetto. Successivamente, per la sfida serale che vedrà contrapporsi Cagliari e Inter, con fischio d'inizio alle 20:45 all'Unipol Domus, il ruolo di arbitro principale sarà ricoperto da Michael Fabbri.

Queste decisioni sottolineano l'importanza di una gestione arbitrale precisa e attenta fin dalle prime battute della stagione.

Direzione di Gara per Napoli-Como: Luca Pairetto

La sfida tra Napoli e Como, un appuntamento significativo della seconda giornata di Serie A, vedrà Luca Pairetto della sezione di Torino al centro del campo per dirigere l'incontro. La partita si svolgerà come previsto domenica, con calcio d'inizio fissato per le 18:30, nella cornice suggestiva dello stadio Maradona. Pairetto sarà affiancato da un team arbitrale esperto: gli assistenti di linea saranno Zingarelli e Bercigli, figure fondamentali per le decisioni sul fuorigioco e le rimesse laterali. Il ruolo di quarto ufficiale, responsabile della gestione delle panchine e dei cambi, sarà ricoperto da Guida.

Per garantire la massima correttezza e trasparenza, la sala VAR (Video Assistant Referee) vedrà all'opera Gariglio e Prontera, pronti a intervenire per le revisioni delle azioni più controverse e a supportare l'arbitro in campo nelle decisioni chiave. Questa composizione arbitrale è stata scelta per assicurare un arbitraggio imparziale e conforme al regolamento.

Cagliari-Inter: Michael Fabbri al comando

Per il posticipo serale della domenica, la prestigiosa gara tra Cagliari e Inter, in programma alle 20:45 all'Unipol Domus, sarà diretta da Michael Fabbri, arbitro di comprovata esperienza appartenente alla sezione di Ravenna. Anche per questo incontro di alta classifica, l'AIA ha predisposto una squadra arbitrale completa e qualificata.

Fabbri sarà coadiuvato dagli assistenti Vecchi e Ceccon, il cui compito sarà cruciale per la validità delle azioni di gioco. La Penna assumerà la funzione di quarto ufficiale, gestendo gli aspetti procedurali a bordo campo. La tecnologia del VAR sarà un elemento chiave anche in questa partita, con Aureliano e Paterna designati a operare dalla sala video, pronti a fornire il loro supporto per le decisioni più delicate. L'attenzione sarà massima su questa sfida, che promette spettacolo e richiede un arbitraggio impeccabile per la sua corretta gestione.