Si sono conclusi a Phoenix i 2026 Xfinity U.S. Gymnastics Championships. Nella competizione senior all-around, Skye Blakely e Claire Pease hanno conquistato il primo posto a pari merito con 55.600 punti, seguite da Charleigh Bullock con 55.400. La gara è stata molto equilibrata, con cinque atlete oltre i 55 punti. Nei singoli attrezzi, si sono distinte Jade Carey al volteggio (14.200), Charleigh Bullock alle parallele (14.250), Hezly Rivera alla trave (14.300) e Reese Esponda al corpo libero (14.450).

Addalye VanGrinsven campionessa junior

Tra le junior, Addalye VanGrinsven ha dominato, vincendo il titolo all-around con 105.100 punti.

Ha superato Kylie Smith e Amia Pugh-Banks. VanGrinsven aveva già guidato la classifica dopo la prima giornata con 53.150 punti. Oltre all'all-around, ha vinto al corpo libero. Le altre vittorie di specialità sono andate a Amia Pugh-Banks (volteggio), Sydney Williams (parallele) e Anslee McCauley (trave). La giovane campionessa ha espresso grande soddisfazione per la sua performance.

Verso i Mondiali e Los Angeles 2028

I 2026 Xfinity U.S. Gymnastics Championships sono stati un passaggio cruciale per i prossimi Mondiali di ginnastica artistica e i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. L'evento ha segnato il ritorno di Jade Carey, medagliata olimpica e campionessa mondiale, che ha gareggiato nella sua città natale Phoenix.

Presenti anche la campionessa olimpica 2024 Hezly Rivera, Charleigh Bullock e Claire Pease. La manifestazione ha offerto gare junior e senior maschili e femminili. Le ginnaste si preparano per le prossime tappe della stagione.