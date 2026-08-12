La Guardia di Finanza ha intensificato i controlli lungo la costa calabrese per contrastare l'evasione fiscale, focalizzandosi sull'uso delle aree demaniali marittime. Un'operazione recente, condotta dalla sezione operativa navale di Reggio Calabria e coordinata dal reparto operativo aeronavale di Vibo Valentia, ha rivelato significative irregolarità nella fascia costiera reggina, in particolare riguardo all'Imposta Municipale Unica (Imu).

I finanzieri hanno individuato una ditta individuale, attiva nella ristorazione e balneazione, che occupava un'area demaniale senza aver mai versato l'Imu dal 2021 al 2025.

L'ispezione ha accertato che le strutture edificate non erano state accatastate presso l'Agenzia del Territorio. Questa omissione ha impedito la corretta dichiarazione e il pagamento dei tributi. L'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, sarà recuperato dall'ufficio tributi del Comune di Gioia Tauro.

Controlli estesi e recupero tributi in Calabria

L'intervento a Reggio Calabria si inserisce in un più ampio piano di verifiche fiscali esteso a diverse province calabresi. Controlli analoghi, eseguiti dalla Guardia di Finanza nelle province di Vibo Valentia, Catanzaro e Cosenza, hanno permesso di accertare ulteriori annualità Imu non dichiarate e non versate da numerosi operatori economici.

Questi utilizzavano beni strumentali su aree demaniali e specchi d’acqua in concessione, spesso con dichiarazioni incomplete o assenti.

Il bilancio complessivo di queste operazioni è notevole: gli accertamenti hanno portato al recupero di oltre 300.000 euro, cifra che include tributi, sanzioni e interessi. Un caso di rilievo è emerso nel comune di Praia a Mare (Cosenza), dove è stato recuperato un importo di 220.000 euro a carico di un singolo operatore economico con concessione demaniale. Questi risultati evidenziano l'impegno costante delle forze dell'ordine nel contrasto all'evasione fiscale e nella tutela delle entrate degli enti locali, garantendo la regolarità fiscale e una leale concorrenza.

Trasparenza e legalità sul demanio marittimo

L'attenzione su queste aree, spesso fulcro di attività economiche e turistiche, è cruciale per prevenire abusi e garantire il rispetto delle normative. Il corretto versamento dei tributi locali, come l'Imu, è fondamentale per il finanziamento dei servizi pubblici e contribuisce alla trasparenza e alla legalità nel settore.