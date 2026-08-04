Nel mese di luglio 2026, il prezzo di riferimento del gas destinato ai clienti vulnerabili ha registrato un significativo rialzo, attestandosi a 134,40 centesimi di euro per metro cubo. Questo valore rappresenta un incremento del 9,7% rispetto al mese precedente, giugno.

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) ha ufficialmente comunicato che, dopo un periodo di relativa stabilità durato due mesi, le quotazioni all’ingrosso hanno subito un deciso aumento. Tale dinamica ha inevitabilmente determinato una maggiore spesa totale per l’utente tipo, riflettendo le nuove condizioni del mercato.

Attualmente, si stima che circa 2,3 milioni di clienti continuino a beneficiare del Servizio di tutela della vulnerabilità. Per questa specifica categoria di utenti, il costo della sola materia prima gas (identificata come CMEM,m) per il mese di luglio è stato fissato a 56,69 euro per megawattora (MWh), evidenziando l'impatto diretto delle fluttuazioni di mercato sulle bollette.

L'andamento dei prezzi nei mesi precedenti

Analizzando l'andamento dei mesi precedenti, nel giugno 2026 Arera aveva rilevato una situazione differente. Le quotazioni all’ingrosso erano rimaste pressoché invariate se confrontate con quelle di maggio, garantendo una maggiore prevedibilità.

In quel contesto, la spesa totale dell’utente tipo aveva mostrato un aumento molto più contenuto, pari a un modesto 0,3% rispetto al mese precedente.

Il prezzo della sola materia prima gas per giugno era stato stabilito a 47,18 euro per megawattora. Anche in quel periodo, il numero di clienti che rientravano nel Servizio di tutela della vulnerabilità era stimato intorno ai 2,3 milioni, confermando la costante platea di beneficiari.

Il Servizio di tutela della vulnerabilità: meccanismo e finalità

Il Servizio di tutela della vulnerabilità è una misura essenziale rivolta ai clienti domestici che soddisfano specifici criteri di vulnerabilità, definiti dall’Autorità stessa. Questo meccanismo è progettato per offrire una protezione mirata contro le oscillazioni più estreme del mercato energetico.

La metodologia di calcolo del prezzo della materia prima gas per questi utenti è rigorosa e trasparente.

Viene aggiornato mensilmente da Arera, basandosi sulla media del prezzo registrato sul mercato all’ingrosso italiano, noto come PSV day ahead. La pubblicazione di questo valore avviene entro i primi due giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento, assicurando tempestività e chiarezza.

Questi aggiornamenti periodici sono fondamentali per garantire non solo la trasparenza e la tempestività nell’adeguamento delle tariffe, ma soprattutto per offrire una protezione specifica ai clienti che si trovano in condizioni di vulnerabilità energetica, permettendo loro di affrontare con maggiore serenità le dinamiche del mercato del gas.