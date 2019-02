Annuncio

Annuncio

Apex Legend è il nuovo videogioco gratuito, uscito su tutte le piattaforme (Playstation, Xbox e PC), ormai due settimane fa, esattamente il 5 Febbraio. Il nuovo battle royale firmato EA, ambientato nel mondo di Titanfall, sta stupendo tutti appassionati e non per gli incredibili risultati raggiunti sino ad ora.

Il gioco

Il gioco ha leggermente variato dalle regole classiche dei battle royale, infatti è possibile giocarci solamente in squadre composte da 3 giocatori dunque sono presenti 20 squadre da 3 per un totale di 60 players ogni game. La mappa ad oggi giocabile è una sola ed è chiamata Canyon dei Re.

Prima di iniziare il gioco bisogna selezionare uno degli otto personaggi (due da sbloccare).

Annuncio

Ogni personaggio è dotato di abilità diverse, ad esempio ci sono personaggi difensivi e altri offensivi altri ancora di supporto. Una volta selezionato il personaggio, la partita inizierà e il JumpMaster (scelto casualmente tra i 3), deciderà in quale zona della mappa atterrare.

Una volta atterrati troverete armi, accessori, granate e protezioni per poter equipaggiarvi al meglio e affrontare gli altri avversari presenti in partita. Vince la squadra che sopravvive fino alla fine. Particolarità del gioco è quella che anche se uno o due giocatori del team muoiono possono essere riportati in vita dal superstite, recuperando i propri chip e portandoli in una capsula apposita.

Il successo

L'uscita del gioco è avvenuta in sordina dato che prima del 5 di Febbraio nessuno o quasi sapeva dell'uscita di questo Battle Royale.

Argomenti suggeriti per te. Tocca SEGUI per ricevere le ultime notizie. Videogiochi Segui ESports Segui Scienza Segui Whatsapp Segui Smartphone Segui

Annuncio

I migliori video del giorno

Il successo riscosso è davvero notevole ed ha addirittura polverizzato qualsiasi record appartenente a Fortnite (miglior gioco del 2018).

Il fatto di poter giocare gratuitamente e le regole semplici di questo FPS hanno sicuramente contribuito al crearsi di una community che ha fatto registrare 25 milioni di giocatori in sole due settimane dalla propria uscita. Non solo il gioco sta riscuotendo un notevole successo mediatico ma anche tutti i maggiori streamer/youtuber stanno portando sui propri canali dei contenuti del gioco della EA.

Nelle ultime settimane infatti Fortnite non è più il gioco più seguito su Twitch ma Apex Legend è il nuovo trend tra i video giocatori. Insomma un gioco che promette molto bene e che è solo all'inizio di quella che potrebbe diventare una nuova pietra miliare del gaming.

Annuncio

Gli sviluppatori sono molto soddisfatti del successo e hanno annunciato presto l'introduzione di una patch che porterà aggiornamenti e nuovi contenuti per rendere il gioco sempre più interessante e anche divertente. Il mondo dell'E-Sport è avvisato.