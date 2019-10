Apex Legends è alla sua terza stagione e ha recentemente introdotto una nuova mappa, una nuova leggenda e una Ranked League migliorata. Dal 15 Ottobre al 5 Novembre avrà luogo il primo evento di questa nuova stagione, chiamato Fight or Fright e dedicato ad Halloween.

Shadowfall: ritorno a Kings Canyon

Tramite la modalità Shadowfall sarà possibile giocare di nuovo a Kings Canyon, la mappa delle prime due stagioni, rivista in versione notturna e spaventosa.

Saranno 34 i giocatori a darsi battaglia in modalità solitaria e ogni caduto si trasformerà in un non-morto, pronto a infestare Kings Canyon con velocità e attacco a mani nude potenziati. Gli ultimi 10 giocatori rimasti in vita dovranno poi riuscire a fuggire dall'orda di non-morti cercando di salire a bordo di una navicella d'emergenza. Un'interessante modalità che potrebbe ripetere il grande successo dell'evento legato a Wraith, nonostante le numerose critiche ricevute per quanto riguarda le modalità di ottenimento di skin e pack speciali.

Nuove skin per armi e personaggi

L'evento introdurrà una nuova serie di skin dedicate ad Halloween, sia per le armi sia per le leggende. In tutto saranno 24 e permetteranno di personalizzare il proprio equipaggiamento e i proprio personaggi per allinearsi con il mood dell'evento. Per esempio, potremo rendere Caustic "pagliaccio" o Crypto vampiro. Tutti i cosmetici, inoltre, saranno acquistabili direttamente dallo store, craftabili o sbloccabili all'interno dei pack speciali per l'evento.

Un nuovo personaggio: Revenant

Respawn ha introdotto una nuova leggenda all'inizio di ogni stagione, partendo da Octane, proseguendo con Wattson e introducendo di recente Crypto. In teoria non sarebbero quindi previsti nuovi personaggi fino alla prossima stagione, ma in un post su Twitter pubblicato da Alex Graner, level designer di Respawn, sembra aver anticipato in sordina l'arrivo di un nuovo personaggio.

Si tratta di Revenant, visibile nel cartellone di uno degli screenshoot allegati al post e che secondo un leak non confermato ufficialmente sarebbe il reale responsabile delle vicende spaventose che avranno luogo a Kings Canyon durante l'evento speciale.

Il futuro di Apex Legends

EA e Respawn Entertainment sono intenzionati a proseguire lo sviluppo continuo di Apex Legends con l'introduzione costante di nuovi eventi, personaggi, modalità, skin ecc.

Infatti, nonostante molti abbiano messo in luce come il videogioco abbia subito un calo piuttosto significativo nell'ultimo periodo in termini di incassi e numero di giocatori, Apex Legends resta attualmente uno dei titoli battle-royale di maggior successo pur non raggiungendo ancora i numeri straordinari di Fortnite.