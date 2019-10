CD Projekt RED è impegnato in questi giorni al PAX Australia, importante fiera di Melbourne dedicata al mondo dei Videogiochi, occasione durante la quale ha presentato due abilità che saranno presenti in Cyberpunk 2077: Nano Wire e Demon Software.

La demo del gameplay

Nel corso della fiera è stata mostrata ai presenti una demo del gameplay di Cyberpunk 2077 della durata di circa un'ora. Anche se pare si trattasse della stessa demo già vista al Gamescom di Colonia a fine agosto, sono state illustrate due importanti abilità che il nostro personaggio potrà avere all'interno del gioco.

La prima, chiamata Nano Wire, era già stata mostrata durante l'E3 di quest'anno e consiste in una sorta di laccio cibernetico (ispirato a quello presente nel racconto/film cyberpunk Johnny Mnemonic) che servirà come cavo di connessione per compiere azioni di hacking o semplicemente come potente arma in grado di tagliare qualunque superficie.

La seconda abilità, invece, è una novità chiamata Demon Software.

Come suggerisce il nome stesso, si tratta di un programma in grado di farci assumere il controllo di un nemico e obbligarlo a compiere azioni contro se stesso o contro i suoi stessi alleati. In particolare, nella demo è stato mostrato l'utilizzo di questa abilità da parte di V nei confronti di un semplice arto di un nemico. In modo simile ad altre azioni di hacking (telecamere o robot) mostrate nella demo pubblica, questa abilità potrà essere anche molto utile per creare diversivi o distogliere l'attenzione dal proprio percorso.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Videogiochi

DLC e multiplayer

Sarà interessante comprendere come queste abilità verranno inserite all'interno della modalità multiplayer, il cui sviluppo è stato già confermato ufficialmente il mese scorso. Dopo le DLC del prossimo anno, infatti, Cyberpunk 2077 diventerà anche un titolo multiplayer aprendo una grande serie di possibilità ulteriori per lo sviluppo di nuove abilità speciali come Nano Wire e Demon Software, legate indissolubilmente alle scelte che faremo in fase di creazione del nostro personaggio.

Il videogioco più atteso degli ultimi anni

Cyberpunk 2077 arriverà su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia il 16 aprile 2020. Nel frattempo CD Projekt RED ha rilasciato numerosi dettagli sul videogioco e sta continuando a rilasciarne con continuità ad ogni occasione che vede la partecipazione ufficiale del team.

L'hype intorno al futuro videogioco di ruolo FSP è quindi cresciuta notevolmente negli ultimi anni, arrivando a renderlo uno dei videogiochi più attesi di sempre.

Insieme a Red Dead Redemption 2, di cui è stata confermata di recente l'uscita anche su PC, potrebbe diventare uno dei GDR protagonisti assoluti del 2019-2020.