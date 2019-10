Dopo le numerose speculazioni dell'ultimo anno, finalmente è stato confermato ufficialmente il porting di Red Dead Redemption 2 su PC, che sarà disponibile a partire dal 5 novembre su Rockstar Games Launcher, Epic Games Store, Green Man Gaming e Humble Store, mentre per la versione Steam bisognerà aspettare fino a dicembre. Il videogioco, inoltre, sarà un titolo di lancio della nuova piattaforma Google Stadia.

Bonus pre-order

Per chi pre-ordinerà il videogioco dal 9 al 22 ottobre esclusivamente tramite la piattaforma proprietaria Rockstar Games Launcher, ci saranno alcuni bonus speciali pre-order: due titoli gratuiti per PC (tra GTA III, GTA Vice City, GTA San Andreas, Bully: Scholarship Edition, L.A. Noire: The Complete Edition e Max Payne 3: The Complete Edition), il futuro upgrade gratuito alla versione Premium di Red Dead Redemption 2 e uno sconto sulle versioni Special Edition e Ultimate Edition; infine alcune utili ricompense di gioco sia per lo Story Mode che per Read Dead Online. La lista completa dei bonus pre-order è disponibile sul sito ufficiale.

Novità rispetto alla versione console

Secondo quanto dichiarato da Rockstar Games, rispetto alla versione console su PC si potranno apprezzare non solo alcuni miglioramenti dal punto di vista visivo e tecnico, ma anche nuove missioni, nascondigli e armi. Anche se non è ancora stato confermato ufficialmente, su PC ci si aspetta inoltre il supporto alle mod, come già successo per GTA V. Le mod potrebbero davvero aggiungere molto all'esperienza tradizionale di gioco possibile su console.

Un'occasione che potrebbe essere molto interessante per chi ha già avuto modo di giocare a RDR2 su PS4 o Xbox.

Come per la versione console, sarà infine disponibile a partire da novembre anche su PC Red Dead Online, componente multiplayer online di Read Dead Redemption, in modo molto simile a quanto già visto per GTA V con GTA Online, che potrebbe davvero esplodere su PC rispetto alle console visti i precedenti risultati ottenuti su questa piattaforma proprio dalla versione multiplayer del fortunato e celebrato GTA.

Storia e ambientazione

Red Dead Redemption 2 è l'avventura open world più ambiziosa e spettacolare finora realizzata da Rockstar Games e racconta la storia di un gruppo di banditi fuorilegge che cercano di vivere nel pericoloso e selvaggio Wild West degli Stati Uniti sul finire del 19° secolo.

Al centro della narrazione ci sarà la vita di Arthur Morgan e la Van der Linde gang, di cui fa parte anche un giovane John Marston, già protagonista del precedente capitolo della saga (Red Dead Redemption, esclusiva console) di cui questo nuovo titolo fa da prequel.

Le avventure da vivere saranno innumerevoli e sempre differenti, grazie al fatto che il videogioco è un open world in continua espansione, dalla libertà d'azione e dalle possibilità infinite.