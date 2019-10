NFON sbarca in Italia. Il noto provider di sistemi telefonici CloudPBX paneuropeo da giovedì 24 ottobre, parte con un tour promozionale in giro per l'Italia, atto a far conoscere alle aziende il proprio sistema di telefonia innovativo. Si comincia da Milano e il moderatore del primo evento sarà l'attore Germano Lanzoni.

Germano Lanzoni, moderatore dell'evento milanese targato NFON

È Germano Lanzoni il moderatore della prima tappa del tour italiano di NFON.

Attore e anchorman, molto conosciuto nel mondo social grazie alla pagina Il Milanese Imbruttito, che solo su Facebook conta più di un milione e mezzo di follower. A lui è stato assegnato il compito di presentare alle aziende le funzionalità innovative dei servizi CloudPBX.

Grazie alla sua conoscenza dei trend di mercato e al suo carisma, Germano Lanzoni è la persona più adatta per far scoprire le caratteristiche dell'offerta NFON, creando in sala un'atmosfera interessante e divertente.

La scelta è ricaduta sull'attore proprio perché il suo personaggio del "milanese imbruttito" riassume tutti i punti cardine dell'essenza della NFON: il linguaggio diretto, l'innovazione, il carisma e la flessibilità.

La 1^ tappa del tour NFON: appuntamento al Tag Calabiana di Milano

La prima tappa del tour si tiene giovedì 24 ottobre, presso il Tag Calabiana a Milano, sito in via Arcivescovo Calabiana 6 (quartiere Rogoredo).

L’evento è prettamente formativo e basato sull’illustrare ai partecipanti gli elementi distintivi che fanno del servizio CloudPBX di NFON una vera eccellenza. Tutti gli aspetti tecnici sono stati posti al centro dell’evento, in maniera tale da consentire ai rappresentanti aziendali presenti di avere una visione chiara ed efficace dei servizi innovativi offerti. Il tutto in un clima disteso e armonioso, proprio come Germano Lanzoni sa offrire.

L'evento milanese inizia alle 9 con una "business breakfast", con l’introduzione dell'importanza dello smart working all'interno di un'azienda. In rapida seguenza ecco l'intervento di Germano Lanzoni, un angolo dedicato alle domande e alle risposte e la consegna gratuita di un demo.

Il roadshow di NFON proseguirà in giro per l'Italia con altre cinque tappe, tutte nel mese di ottobre: il 25 a Piacenza (presso l'Urban Hub), il 28 a Ferrara (al Consorzio Wunderkammer), il 29 a Udine (al Lino's & Co), per poi concludere il 30 a Verona (al Villa Modena Coworking).

Tutti gli eventi, come quello di Milano, avranno inizio alle 9 e termineranno alle 10:30. Per parteciparvi basta compilare il form presente nella sezione "Cloud on tour" del sito nfon.com. A questo indirizzo è possibile consultare il programma per ogni città.