Giovedì 24 ottobre inizia a Milano il Cloud on Tour di NFON, atto a far conoscere ai rappresentanti aziendali (con più di 50 dipendenti) il sistema innovativo, offerto dall'azienda tedesca, dei servizi CloudPBX. Ad accompagnarla in questa avventura ci sarà MelisMelis: la nota agenzia di comunicazione milanese sarà partner tecnico per tutta la durata del roadshow.

NFON: MelisMelis partner tecnico del Cloud on Tour

Sarà la nota agenzia di comunicazione MelisMelis (sita a Milano, in via Milazzo 10) il partner tecnico del Cloud on Tour, il roadshow promozionale di NFON che porterà l'azienda in giro per l'Italia, per far conoscere ai vari rappresentanti aziendali il sistema telefonico funzionale CloudPBX.

S’inizia, giovedì 24 ottobre, con la prima tappa a Milano, presso il Tag Calabiana, dalle 9 alle 10:30.

La MelisMelis è un'agenzia di comunicazione che già in passato ha collaborato con brand di alto livello, come Samsung, che ha affidato all'azienda la gestione, sia online che offline, dell'area dedicata alla telefonia. La MelisMelis si occupa anche della realizzazione di campagne pubblicitarie; una delle più note quella dei supermercati U2, presenti in Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna.

NFON e MelisMelis: collaborazione nata grazie alla AHK, la camera di commercio italo-germanica

La collaborazione tra NFON e MelisMelis è nata durante un evento organizzato dalla AHK, la camera di commercio italo-germanica. Questi incontri vengono spesso pianificati per consentire la relazione, e l'eventuale cooperazione, tra le aziende del nostro Paese e quelle tedesche.

Grazie alle sue peculiarità nel campo della comunicazione, la MelisMelis è stata scelta come partner tecnico per il tour promozionale italiano della NFON.

Le finalità delle due aziende sono le medesime: centrare l'obiettivo, arrivando diretti e senza creare complicazioni, offrendo ai propri clienti delle soluzioni chiare e semplici. Tutto questo come avviene? Utilizzando degli efficaci strumenti tecnologici, che consentono di dimezzare i costi e favorire lo smart working. Per questo motivo grazie alla promozione dei servizi CloudPBX, si vuole offrire la stessa possibilità alle aziende che parteciperanno agli eventi del Cloud On Tour.

Il primo appuntamento è fissato per il 24 ottobre, a Milano a partire dalle 9:30. Dopo una business breakfast è previsto l'intervento di Germano Lanzoni e uno spazio in cui i rappresentati aziendali potranno avere una risposta alle loro domande, in merito ai servizi offerti da NFON. Le aziende interessate possono iscriversi all'evento compilando l'apposito form sul sito ufficiale dell'azienda: nfon.com/it.