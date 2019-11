WhstsApp è una delle applicazioni più conosciute ed utilizzate del pianeta. In un certo senso ha rivoluzionato Il modo di comunicare tra le persone. L'App adesso é pronta a far partire una grande novità, che servirà ad evitare il diffondersi di alcuni comportamenti poco graditi. Sta infatti introducendo la possibilità di bloccare gli inviti a far parte di un gruppo. Questa applicazione infatti ha ideato la possibilità di creare dei gruppi.

Questi talvolta possono essere molto utili, ad esempio per lavoro, per dare comunicazioni scolastiche e tante altre cose. In alcuni casi però l'uso inappropriato degli stessi, può diventare antipatico e talvolta fastidioso. Per questo motivo molti utenti abbandonano i gruppi, nati con uno scopo ben preciso, ma che troppo spesso perdono di vista lo stesso per il quale erano nati.

Cosa accade e cosa potrebbe cambiare

A chi non è mai capitato di essere aggiunto in un gruppo composto da tante persone, ed essere tempestato da una serie innumerevole di messaggi seguiti da uno squillo fastidioso, che imperversa continuamente?

La prima cosa che ognuno di noi fa è quella di "silenziare" il gruppo, o abbandona lo stesso perché stufo di sentire le notifiche in maniera troppo assillante. Molte volte qualche amico o conoscente ci inserisce in un gruppo. Per non offendere nessuno o sembrare antipatici, magari non lo abbandoniamo, anche se in realtà vorremmo farlo. Adesso gli sviluppatori di Whatsapp hanno ideato una nuova funzione.

Si tratta del blocco degli inviti ai gruppi. Un nuovo modo prr cercare di evitare di essere inseriti in gruppi non graditi. La nuova funzione verrà inserita all'interno delle impostazioni del proprio account WhatsApp. Sarà molto semplice da utilizzare. Basterà infatti creare una lista di persone indesiderate, che così non potranno in nessun modo inserirci in nessun gruppo.

Come funziona nello specifico la nuova funzione

Per utilizzare la funzione, sarà necessario entrare nell'applicazione, andare su impostazioni, premere su account, privacy e poi su gruppi.

A questo punto dopo aver fatto l'accesso alla nuova funzione denominata gruppi, si aprirà una scheda con tre opzioni. Queste saranno: Tutti, i miei contatti, i miei contatti eccetto. Cliccando su tutti potremmo essere inseriti nei gruppi da chiunque, con i miei contatti solo dai nostri amici, mentre dai miei contatti eccetto, potremo creare noi una sorta di blacklist, per evitare di essere inseriti da determinate persone.

Questa nuova funzione servirà per rendere più snella l'appliccazione, e quindi anche molto piu funzionale, per i tanti milioni di attuali utenti.