Volete regalare pavimenti sempre lindi e splendenti per il prossimo Natale? Non è impossibile se nel vostro pacco dono mettete un robot lavapavimenti Braava jet m6, che si trasformerà in un alleato prezioso ed irrinunciabile nelle pulizie domestiche. Assolutamente perfetto anche per case di ampie dimensioni, si muove a suo piacimento tra mobili, tappeti ed altri arredi, consegnando la freschezza di un pavimento pulito.

L'efficienza del Precision Jet Spray

Tra i punti di forza del Braava jet m6 c'è il caratteristico Precision Jet Spray che vi permette di rimuovere lo sporco più ostinato, oltre al grasso ed all'unto della cucina.

Sospinto da una mappatura intelligente possibile grazie alla tecnologia Imprint, il robot lavapavimenti impara a memoria tutti gli ambienti dell'appartamento, in modo da poter decidere quando e come pulirli. Se possedete anche un aspirapolvere Roomba, i due prodotti sono in grado di muoversi in azione combinata ed il collegamento Imprint muove il Braava nel momento in cui il robot aspirapolvere ha terminato la sua azione. In questo modo la vostra pulizia sarà più accurata. Il robot lavapavimenti ha in dotazione una stazione di ricarica con funzionalità 'ricarica e riprendi' e, inoltre, è compatibile con Amazon Alexa e l'assistente di Google, che consente all’utente di controllare il robot con la voce.

Panni e detergenti

I panni che il Braava jet usa per il lavaggio ad acqua sono in fibra assorbente e permettono di rimuovere lo sporco più appiccicoso oltre all'unto. Il prodotto possiede ovviamente la funzionalità a secco dove i panni appositi utilizzano la forza elettrostatica per intrappolare polvere e peli di animali domestici. Il detergente Braava Jet™ per pavimenti, in dotazione insieme a 2 panni per lavaggio a umido, 1 panno per pulizia a secco, 1 panno lavabile per pulizia a secco ed 1 panno lavabile per lavaggio ad acqua, vi regala un profumo fresco e duraturo.

iRobot Braava jet m6134 • 1x Home Base di ricarica • 1x cavo di alimentazione • Starter Kit di pulizia: Soluzione detergente Braava jet per pavimenti duri - 2x panni per lavaggio a umido - 1x panno per pulizia a secco - 1x panno lavabile per pulizia a secco - 1x panno lavabile per lavaggio ad acqua

Ideale per case di grandi dimensioni

Tra i punti di forza del robot lavapavimenti c'è la sua speciale forma squadrata, un design che gli consente di adattarsi e pulire lungo il perimetro dei muri e gli angoli.

Agisce tranquillamente sotto i mobili e raggiunge qualunque punto. La tecnologia Imprint™ Smart Mapping gli consente di mappare con precisione l'ambiente, le grandi dimensioni non influiscono sulla durata della sua azione che, al contrario, è ottimizzata proprio per case spaziose.