Braava 390t è uno dei prodotti più pubblicizzati dell'azienda statunitense iRobot Corporation. L'azienda da anni produce robot aspirapolvere in grado di garantire una perfetta pulizia della propria abitazione. Oltre ai classici robot aspirapolvere, iRobot ha sviluppato e prodotto la gamma di robot lavapavimenti Braava. Questa linea produttiva comprende anche Braava 390t, che oltre a pulire i pavimenti riesce anche a lavarli con estrema precisione. Ovviamente il device lavora in completa autonomia, facilitando le faccende domeniche dei consumatori.

Recensione Braava 390t: leggero e comodo da trasportare

Braava 390t è un robot aspirapolvere molto leggero, pesa infatti solo 1,8 kg. Grazie a tale caratteristica, il robot può essere utilizzato anche dai consumatori più anziani, che non avranno problemi nel trasportarlo da una stanza all'altra. Dopo aver impostato la modalità di pulizia - Sweep (a secco) o Mop (umido) - basterà applicare uno dei panni in dotazione e metterlo a terra premendo il tasto “Start”. Acquistando il robot lavapavimenti, in dotazione il consumatore riceverà due panni in microfibra per la pulizia a secco e altri due per la pulizia ad umido.

Si ricorda che i panni possono essere riutilizzati o facilmente sostituiti da altri usa e getta facilmente reperibili sul mercato.

Braava 390t è un dispositivo funzionale, dal design raffinato e molto silenzioso. Il robot lavapavimenti di iRobot, grazie alle sue compatte dimensioni, riesce a raggiungere anche gli angoli più angusti ed è in grado di passare rasente ai muri. Come detto, il robot riesce a lavorare in silenzio, può essere dunque utilizzato anche mentre si ci riposa o si ascolta musica.

In questo modo si potrà pulire l’abitazione e allo stesso tempo dedicare il proprio tempo a svago, lavoro e altre faccende. Inoltre, il consumatore non dovrà aver paura che il robot lavapavimenti rovini mobili o pareti. Braava 390t riesce a riconoscere la presenza di scale o dislivelli, in questo modo è in grado di arrestarsi per tempo, evitando di cadere o danneggiare parte dell'arredamento. Anche in caso di contatto, il robot non arrecherà danni ai mobili poiché dotato di uno speciale paraurti in gomma, che avrà la funzione di attutire l'impatto.

Ovviamente Braava 390t è un robot lavapavimenti intelligente, dunque è in grado di occuparsi delle faccende domestiche senza la supervisione del proprietario, anche quando questo si trova a lavoro o in un’altra stanza, diversa da quella da pulire.