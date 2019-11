Pulire accuratamente la propria abitazione spesso comporta sforzi fisici eccessivi. Basta pensare alle fasce di popolazione più avanti con l'età, che spesso preferiscono affidare tali mansioni a qualche familiare o aiutante domestico. L'azienda iRobot ha però progettato e realizzato un prodotto che può essere utilizzato senza il minimo sforzo fisico e adatti a tutte le tasche. Oltre ai tradizionali Roomba, l'azienda statunitense propone sul mercato la gamma Braava.

Nel dettaglio, uno dei modelli più interessanti è il robot lavapavimenti Braava 390t, un innovativo dispositivo che rivoluziona il modo di pulire i pavimenti della propria abitazione.

Recensione Braava 390t: leggero, compatto e intelligente

Braava 390t è stato progettato per accontentare ogni tipologia di clientela, dai single agli anziani. Si tratta di un dispositivo leggero (pesa solo 1,8 kg), che può essere spostato da una stanza all'altra senza particolari sforzi fisici.

Inoltre, il robot lavapavimenti è semplicissimo da usare, richiede infatti solo l'applicazione del panno rimovibile e successivamente la pressione del tasto "Start". Dopo questi due piccoli e semplici passaggi, Braava 390t di iRobot svolgerà il suo lavoro in completa autonomia, tornando intelligentemente sopra i punti ancora sporchi o non puliti totalmente. Molto comoda anche la possibilità di utilizzare panni usa e getta, dunque non obbligatoriamente quelli in dotazione (due panni in microfibra per la pulizia a secco e due panni in microfibra per la pulizia a umido), che sono comunque lavabili e riutilizzabili.

Come facilmente intuibile, Braava 390t di iRobot può essere impostato in modalità Sweep (pulizia a secco) o Mop (pulizia a umido). Il dispositivo è in grado di raccogliere briciole, polvere o altre tipologie di sporco senza doversi chinare o compiere il minimo sforzo. Successivamente, grazie alle modalità “pulizia umida”, il robot riesce ad eliminare le macchie e gli aloni. Non sarà dunque necessario sforzarsi con un classico straccio, che spesso non rimuove perfettamente lo sporco o le macchie.

Il prezioso lavoro di Braava 390t viene svolto in silenzio, dunque anche mentre ci si riposa o durante una chiacchierata al telefono con un familiare. Silenzioso e intelligente, il robot lavapavimenti riesce a riconoscere dislivelli o la presenza di scale e quindi arrestarsi per tempo, evitando di cadere. Nessuna paura di distrarsi durante le mansioni svolte da Braava, che eviterà anche i tappeti e non danneggerà i vostri mobili, grazie anche ai paraurti in gomma che attutiscono l'impatto con ogni tipo di superficie.