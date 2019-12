iRobot Braava jet m6 è il nuovo robot lavapavimenti della famosa azienda americana tra i più innovativi disponibili sul mercato. Questo modello è in grado di rimuovere alla perfezione le macchie più difficili da sgrassare, come quelle che si vengono a formare nelle aree dell'abitazione nelle quali si cucina. Il robot lavapavimenti riesce a sciogliere lo sporco senza danneggiare mobili, pareti o tappeti. Tutto ciò è possibile grazie al Precision Jet Spray di cui è dotato il robot lavapavimenti Braava jet m6.

Recensione Braava jet m6: ideale per pulire appartamenti di grandi dimensioni

Il Braava jet m6 è perfetto per pulire aree ampie, come intere stanze o appartamenti di medie dimensioni. Grazie alla mappatura intelligente Imprint, il robot riesce a sapere quali stanze pulire e quando farlo. Il dispositivo prodotto da iRobot riesce a seguire un intelligente schema di pulizia, in grado di evitare ostacoli, tappeti o altri oggetti d'arredamento. In questo modo sarà possibile utilizzare il robot senza alcun tipo di preoccupazione.

Il robot lavapavimenti riesce a mappare l'intera superficie per elaborare la migliore strategia di pulizia per ciascuna stanza. Braava jet m6 tornerà infatti nelle aree ancora non perfettamente pulite, se necessario anche più di una volta. Inoltre, Braava jet m6 è in grado di comunicare con i robot Roomba della serie I e S, in questo modo riesce a capire quando la polvere è stata rimossa e di conseguenza iniziare a lavare i pavimenti. Per un profumo fresco, duraturo e garantito, Braava jet m6 utilizza una soluzione apposita per la pulizia dei pavimenti.

Per una gestione più smart, alcuni device prodotti da iRobot, compreso il modello jet m6, possono essere facilmente gestiti e programmati da smartphone. Grazie all'applicazione iRobot HOME (scaricabile da device Android o iOS gratuitamente), si potrà scegliere quando e dove far lavorare il robot lavapavimenti. Inoltre, Braava jetm6 è compatibile con Amazon Alexa e l'Assistente Google, che consentono di poter dialogare con il robot attraverso i comandi vocali. Attraverso Amazon Alexa o l'Assistente Google sarà dunque possibile gestire il robot lavapavimenti anche dalle applicazioni dei due assistenti intelligenti.

Degna di nota la possibilità di non doversi preoccupare della ricarica del robot lavapavimenti. Quando la batteria è scarica, Braava jet m6 riesce a tornare in autonomia alla stazione di ricarica Home Base per dare nuova linfa alla sua batteria. A carica completata, il robot iRobot della gamma Braava torna a svolgere le mansioni impostate in precedenza dall'utente.

In as name to here them deny wise this. As rapid woody my he me which. Men but they fail shew just wish next put. Led all visitor musical calling nor her.

Within coming figure sex things are. Pretended concluded did repulsive education smallness yet yet described. Had country man his pressed shewing. No gate dare rose he. Eyes year if miss he as upon.