Se nel primo round della Fortnite Champion Series (abbreviato FNCS), il torneo competitivo di Fortnite giunto alla sua terza edizione, questa volta a coppie (a cui solo i migliori giocatori di Fortnite possono partecipare), giocato nel pomeriggio di ieri, le emozioni non sono mancate, in quest’altro, le cose non sono state da meno. La tensione è sempre alta, basti guardare, del resto, l'incredibile livello di attenzione che i giocatori tengono costantemente. La scrematura anche questa volta non è stata da sottovalutare, soprattutto perché di nomi altisonanti che non sono passati al terzo round ce ne sono stati non pochi.

La classifica a metà round, gli italiani deludono

Essendo i player tutti decisamente simili di livello, non è facile fare una stima di come andrà a finire e chi passerà al terzo round della Fortnite Champion Series di questa prima settimana. L’unica costante che ricorre anche in questa occasione è la presenza ai primi posti dell’accoppiata formata dall’inglese ‘Wolfiez’ e dal tedesco ‘Letshe’: per loro un ottimo 4° posto con 53 punti raccolti in 7 partite, e una qualificazione che sembra molto vicina.

Altra presenza di grande spicco, è quella del norvegese 'Mrsavage', ex storico componente del team esportivo 'Nrg' e neo acquisto dei 100Thieves, insieme al compagno Idrop 74: 2° posto per loro con 54 punti raccolti in sole 4 partite, condite da una vittoria avvenuta al termine di una grande prestazione (13 kills). Al primo posto troviamo una coppia non così rinomata, formata da 'Znappy' e 'Wakie 74', i quali hanno raccolto 56 punti in 6 games.

Nemmeno in questo caso, a metà turno, gli italiani stanno facendo bene, eccezion fatta per il confermatissimo duo formato da 'Steelix' e 'Snagged', che si trovano al 7° posto con 51 punti, a un passo dalla testa della classifica, con sole 5 partite giocate. Per trovare un’altra coppia italiana nei primi 100 posti bisogna scendere molto, e purtroppo oltre il 50° posto, l’ipotetico ultimo rimanente per passare al terzo round.

La coppia a cui si fa riferimento è formata dai soliti 'Ardi' e 'Ayarbaffo', che per ora non vanno oltre il 64° posto con 36 punti raccolti, a meno uno dal 50°.

Dalle già citate live su Twitch dei giocatori italiani si denota una sensazione di generale sconforto, poiché restare al passo è fondamentale per non trovarsi poi troppo lontani dalla top 50. A occhio e croce le uniche due coppie che possono davvero farcela sono le due appena citate.

Tra le migliori 50 coppie europee che giocheranno il terzo turno compare solo un duo italiano

Dopo una lunga ed estenuante giornata, sono stati finalmente sanciti i 100 giocatori che costituiranno le 50 duo che oggi, per ben 6 partite, si daranno battaglia al fine di potersi già qualificare alla fase successiva.

Tante, tantissime sono state le esclusioni eccellenti, così come le delusioni, soprattutto per noi italiani.

Partendo dal principio, a regnare in vetta su tutte le altre coppie, a pari punti con i secondi, è il duo formato da 'C4loverkubx' e 'Kamifn' che, con 88 punti ottenuti in sole 8 partite guidano la classifica davanti ai soliti 'Wolfiez' e 'Letshe', che si confermano come una delle migliori coppie europee, nonostante talvolta siano stati criticati perché entrambi pad-player (perché secondo la community i giocatori da controller sono più avvantaggiati). Al terzo posto si posiziona il duo formato da 'Meakin 11' e 'Vibez 11' che in sole 9 partite sono riusciti, anche per merito di due vittorie, a ottenere 86 punti.

Il norvegese 'MrSavage' si ferma 'solamente' al 5° posto, con 84 punti. La coppia 'Mitr0' e 'Crr', dominatrice del primo round, si accontenta di arrivare all'11° posto, mentre il duo britannico composto da Mongraal e Benjyfishy delude arrivando 16° con 70 punti.

Male, nel complesso, gli italiani a grandissima esclusione dell'ormai stupefacente coppia composta da 'Snagged' e 'Steelix', che non deludono mai. Per loro un 8° posto ottenuto con 78 punti in 9 partite disputate (con una vittoria), e una qualificazione che, come già sembrava a metà round, non è mancata: è per merito loro che l'Italia questa sera verrà rappresentata tra le migliori coppie di tutta Europa.

Per trovare un'altra coppia italiana bisogna scendere moltissimo, oltre le migliori 100. E' infatti alla posizione numero 104 che si ferma il duo del team Exeed formato da Rekins e Belusi, i quali, dopo esser partiti bene, con una vittoria alla seconda partita, sono andati via via perdendosi, per poi disputare un buon ultimo match dal valore di 13 punti: non basta per passare il turno.

Stasera alle 19 appuntamento con il terzo e ultimo round della Fortnite Champion Series

Quello di questa sera sarà un turno che sicuramente darà spettacolo a non finire, e l'Italia, come detto, seppur solo con una coppia, verrà rappresentata eccome.

I migliori 20 duo su 50 avranno poi accesso al turno successivo che si disputerà dal 17 al 19 aprile. Quest'ultima data sarà riservata alla relativa 'Gran Finale della Competizione', mentre il 17 e il 18 aprile ci sarà una ulteriore scrematura, da cui usciranno solo 48 coppie che accederanno alla Gran Finale della domenica seguente. Passare il round di oggi significherebbe poter prendere le prossime 3 settimane di torneo con maggiore tranquillità e, se possibile, sperimentare anche strategie nuove.