21 Marzo, ore 15 in punto. I server destinati al torneo di Fortnite più atteso, il Fortnite Champion Series, si riempiono con le circa 50 mila coppie pronte a darsi battaglia per passare al turno successivo. In molti ritengono che non sia poi così passare il turno e, a giudicare dalle dirette degli streamer su Twitch, sembrerebbe essere proprio così. Eppure solo in mille tra tutte quelle decine di migliaia di coppie potranno accedere alla fase successiva del torneo. E se questo non fosse abbastanza, al round seguente ci sarà ancora più selezione: al termine della giornata di sfide di domani, rimarranno solo 50 coppie a giocarsi l’accesso alla Gran Finale del FNCS.

Fortnite Champion Series Capitolo 2, la situazione al giro di boa del primo round

Nelle dinamiche del torneo, il primo round è quello più semplice: soprattutto le prime partite sono quelle in cui si possono accumulare più punti dal momento che, essendo così tanti i partecipanti, si può capitare con chiunque all'interno delle lobby da 50 giocatori, che talvolta risultano essere poco bilanciate. I giocatori che sbagliano completamente approccio sono pochi: alcuni di essi totalizzano così tanti punti in questa prima fase, da richiedere ben pochi match per passare il turno.

E’ il caso ad esempio della coppia formata da ‘mitr0’ e ‘crr’, i quali dopo sole 4 partite giocate, condite da due vittorie, si sono trovati a raccogliere ben 84 punti. Situazione simile anche per il duo 'wolfiez' e 'LeTsHe', i quali, con 2 vittorie in 4 partite e 72 punti totalizzati già a metà del primo round, si sono trovati al secondo posto in classifica. Per scovare la miglior coppia italiana a questo punto del torneo dobbiamo scendere fino al 43° posto, dove troviamo il duo 'Exeed Ardi' e 'RCN AyarBaffo': 54 punti nelle prime 5 partite, condite da una vittoria avvenuta al quarto match.

In generale, i giocatori italiani non sono partiti benissimo, almeno rispetto al warm up della scorsa settimana, dove le cose erano andate meglio. Così come in precedenza, anche in questo torneo ufficiale per avere la certezza di passare al secondo round è necessario totalizzare almeno una settantina di punti.

E’ proprio nella seconda metà del round che le cose iniziano a farsi complicate ai piani alti della classifica, perché spesso gli avversari hanno già raccolto tanti punti e, soprattutto, perché la maggior parte di questi è abituata ad occupare queste posizioni in classifica.

Arrivare in fondo alla partita in compagnia di tanti altri giocatori, significa correre il pericolo dello storm surge: una tempesta che colpisce e toglie salute ai giocatori che hanno fatto meno danno fino a quel punto del match. Questo piano è stato studiato da Epic Games affinché vi sia un numero limitato di player in partita e non si sovraccarichino i server di gioco.

FNCS Capitolo 2, i risultati a fine primo round

Al termine del primo round la situazione in vetta è rimasta la stessa: i due team citati precedentemente, formati rispettivamente da 'mitr0' e 'crr' e da 'wolfiez' e 'LeTsHe' hanno concluso al primo e al secondo posto: i primi hanno chiuso con 134 punti raccolti in 10 partite condite da 3 vittorie, mentre i secondi hanno terminato con 120 punti in 9 partite con 2 vittorie.

Al terzo posto si è classificata la coppia formata 'Keziix' e 'Yagsou' con 105 punti. Un po’ sottotono la coppia sulla carta più forte del torneo insieme alle prime due citate, quella formata dal duo britannico 'Mongraal' e 'Benjyfishy'.

Molto bene invece gli italiani nella seconda parte del primo round della Fortnite Champion Series. Tutti i giocatori più conosciuti si sono riusciti a qualificare, anche se nella prima parte del round sembrava che le cose potessero andare diversamente. Più nel dettaglio, le prime tre coppie rintracciabili nella lunga lista sono quelle formate dal duo del team STR ‘riky’ e ‘jayba’, arrivati al 12° posto dopo aver raccolto 2 vittorie in 10 partite e 96 punti.

A seguire troviamo il team composto da 'steelix' e 'snagged', arrivato 28° con 87 punti in 10 match senza alcuna vittoria all'attivo. Scendendo ancora di una decina di posizioni, più precisamente al 41° posto, ecco la coppia formata da 'Ardi' e 'AyarBaffo', che ha raccolto 83 punti in 10 partite, qualificandosi, di fatto, proprio grazie ai 22 punti raccolti nel corso dell'ultimo match. Non passa, a sorpresa, la coppia del team italiano QLASH, formata da Zid e Foitte, che si ferma a 62 punti raccolti.

Alle 19 il secondo round del Fortnite Champion Series

Esattamente un’ora dopo la fine del primo round, inizierà il secondo, quello da cui usciranno le migliori 50 coppie che domani si contenderanno la qualificazione alla Gran Finale di Aprile.