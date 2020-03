Nel periodo di quarantena che tutti stanno vivendo a causa del Coronavirus è necessario tenersi occupati il più possibile per esercitare la mente e perché la routine tra le quattro mura di casa non pesi eccessivamente sull'umore. Uno tra i passatempi più utilizzati dalle persone di tutto il mondo è divertirsi con i Videogiochi. A proposito di questi, sul web è stata pubblicata una lista di cinque titoli per PS4 che si possono scaricare senza alcun costo dal PlayStation Store italiano. I cinque videogiochi per PS4 sono i seguenti: Gwent The Witcher Card Game, Dead or Alive 6 Core Fighters, Resident Evil Revelations 2 Episodio 1 e le versioni lite di Dragon Ball Xenoverse 2 e Dissidia Final Fantasy NT.

Da Gwent The Witcher Card Game a Dead or Alive 6 Core Fighters: i videogiochi gratis per PS4 per combattere la noia della quarantena

Gli appassionati di videogiochi possono gratuitamente scaricare dal PlayStation Store italiano il mini-gioco di The Witcher 3 Wild Hunt. Si tratta di un tradizionale trading card game - come Magic The Gathering e Hearthstone - con il supporto per poter acquistare nuovi mazzi di carte. Sempre per PS4 si può fare il download gratuito di Dead or Alive 6 Core Fighters, un videogioco che permette online le sfide tra più giocatori solo con l'utilizzo di un numero limitato di combattenti ma senza lo Story Mode.

La Koei Tecmo, di tanto in tanto, dà la possibilità a chi gioca a questa versione gratuita del sesto episodio di provare per 24/48 ore la versione completa del videogioco creato dal Team Ninja.

Resident Evil Revelations 2 Episodio 1: gratis il primo episodio del videogioco

Gli abili giocatori della serie Resident Evil possono gratuitamente scaricare il primo episodio di Resident Evil Revelations 2 dal PlayStation Store italiano.

Si tratta del gioco completo che inizia con il risveglio di Moira e Claire su un'isola deserta. Dopo essere state rapite, le due donne si ritrovano a dover affrontare orribili creature. Già con il primo episodio del noto videogioco è possibile accedere ad una modalità Raid.

Videogiochi gratis versione lite: Dragon Ball Xenoverse 2 e Dissidia Final Fantasy NT

In questo periodo i videogiochi sono uno strumento utile a distrarre la mente dalla paura del Coronavirus.

Tra i giochi scaricabili gratuitamente dal PlayStation Store italiano ci sono anche le versioni lite di Dragon Ball Xenoverse 2 e Dissidia Final Fantasy NT. Il primo è molto più ricco di un semplice demo. Si possono infatti giocare i primi cinque episodi della Story Mode e accedere alle battaglie online. Anche l'edizione free di Dissidia NT è molto interessante per chi ama questo genere di videogiochi e ogni settimana propone a rotazione quattro personaggi diversi. Ha tuttavia delle limitazioni: per giocare in modalità multiplayer bisogna essere abbonati a PlayStation Plus e nel gioco non sono inclusi i contenuti della campagna.