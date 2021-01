L’annuncio di un nuovo capitolo della saga di Super Mario di solito lascia sempre contenti i fan della console Nintendo. Da 35 anni a questa parte Mario ha accompagnato grandi e piccoli nel corso della evoluzione delle console casalinghe. La presentazione di Super Mario 3D World non cambia questa opinione, visto che questo capitolo era uscito tempo fa sulla sfortunata Wii U; ma Nintendo però dimostra ancora una volta di non sbagliare mai con i capitoli principali della sua saga di punta: quindi un titolo che merita di essere provato almeno una volta. In fondo, la politica di Nintendo è stata quella di riproporre tutti i giochi usciti su Wii U sulla console attuale della casa di Kyoto.

Il regno delle fate è in pericolo

Mario, Luigi, Peach e Toad fanno una passeggiata notturna nel parco del castello per prendere dei fuochi d'artificio. Dal nulla, un tubo trasparente spunta dal terreno e una piccola creatura fatata li supplica di salvare i suoi amici. Bowser esce dal tubo, la afferra e se ne va con la squadra all'inseguimento. Dopo 25 anni come damigella in pericolo, Princess Peach si unisce al cast giocabile di un titolo principale di Mario per la prima volta dai tempi di Super Mario Bros.2 per Nes. Questo rinfrescante cambiamento della formula fa partire le cose alla grande e stuzzica la volontà di Nintendo di modificare la tradizione durante il resto del gioco. Mentre 3D World brilla in single-player, il divertimento si moltiplica con gli altri.

Questo unisce mappe 3D intelligenti e flessibili come New Super Mario Bros. Un Gameplay a quattro giocatori, dove tutti combattono per i loro personaggi preferiti non solo per l'aspetto, ma anche per i loro tratti unici. Si può scegliere tra il salto in alto di Luigi, la velocità di Toad, il galleggiamento a mezz'aria di Peach o le abilità equilibrate di Mario.

Finché un personaggio non è già stato preso, si può facilmente scambiarlo prima di ogni livello, i giocatori possono entrare e uscire praticamente in qualsiasi momento e utilizzare quasi tutte le impostazioni del Joycon.

Abbondano così tanti ricordi cooperativi: sfrecciare su pattini da ghiaccio delle dimensioni di un go-kart, proteggere i tuoi amici dai fantasmi con luci montate sulla testa, aggrapparsi alla vita insieme in cima a una gigantesca gemma dalla faccia arrabbiata e cavalcare sul retro di un simpatico dinosauro di nome Plessie.

Lanciare gli amici da un dirupo, superarli per ottenere potenziamenti e fare tutto il necessario per salire più in alto sull'asta della bandiera di fine tappa fa sempre gridare a tutti. Il nuovo potenziamento è un vestito da gatto sfocato (preferiti come la tuta antincendio, la tuta tanooki e la tuta boomerang), quello che poteva essere un look inquietante si rivela incredibilmente adorabile grazie alle animazioni di gatto spot-on. I personaggi trotterellano a quattro zampe e si muovono anche leggermente prima di balzare sui nemici. L'esclusiva celebrazione del "miagolio" di ogni personaggio dopo aver completato un livello è infinitamente affascinante, inoltre questo aggiornamento consente inoltre a Mario e ai suoi compagni di scalare i muri, aiutandoli a uscire dagli ingorghi e trovare percorsi nascosti, mentre gli attacchi gratta e vinci e le bombe in picchiata aggiungono preziose opzioni offensive, le nuove stelle verdi sostituiscono le tradizionali monete stellari, fornendo incentivi alla ricerca di percorsi segreti.

I livelli bonus abbondano dopo aver visto i crediti, incoraggiando il giocatore a tornare indietro e ripulire le stelle. Sblocchi anche un fantastico personaggio bonus riconoscibile con diversi poteri unici.

Commento finale

Super Mario 3D World è semplicemente un platform eccezionale, tra i migliori usciti in questi anni. Si consiglia a tutti, e in special modo a chi non lo aveva potuto gustare sulla vecchia Wii U. Menzione a parte per il capitolo riguardante Bowser's Fury: un gioco stand-alone che rappresenta il primo esperimento Open World per la serie, un titolo a sé con alcuni elementi di gameplay per dare vita a un progetto che, senza anticipare niente, si è dimostrato interessante, voto da nove più che meritato.