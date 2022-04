Durante l'evento di celebrazione del ventesimo anniversario di Kingdom Hearts, Square Enix ha annunciato il quarto capitolo della saga del videogioco, che quindi proseguirà oltre le vicende del capitolo precedente con ambientazioni e personaggi nuovi.

L'annuncio è avvenuto tramite un trailer e un messaggio alla fine che recita "Magic in the making", il quale descrive il videogioco in sviluppo, anche se non esiste ancora una data di uscita.

Kingdom Hearts: che tipo di videogioco è?

Kingdom Hearts è una serie di videogiochi di ruolo d'azione, simile a Final Fantasy, ambientato in universo immaginario; sono tutti sviluppati e pubblicati da Square Enix e disegnati e scritti da Tetsuya Nomura.

Il protagonista è Sora, che attraverso il suo viaggio e le sue esperienze con vari personaggi, ispirati o tratti dai film Disney d'animazione, Pixar e Square Enix, si scontra contro varie incarnazioni di Xehanort, ossia l'antagonista principale presente nei primi tre capitoli della saga.

Quest'ultimo capitolo in uscita aprirà un nuovo arco narrativo: 'Lost Master Arc'. La serie è composta da tredici giochi disponibili per più piattaforme. I precedenti giochi della serie hanno riscosso un buon successo commerciale e sono stati accolti positivamente dal pubblico, tutto ciò ha portato la creazione di manga, light novel, giochi di carte e giocattoli.

Il trailer e i personaggi

Il trailer è visibile sul canale YouTube ufficiale del videogioco, dove si vede il protagonista Sora risvegliarsi in un appartamento dopo un sonno lungo sette giorni, in un mondo realistico sconosciuto chiamato Quadratum.

Quest'ultima è una grande novità, visto che non segue l'ambientazione classica degli altri titoli della serie: viene descritta come una metropoli urbana giapponese in un pianeta simile alla Terra e non è mai vista nei vari capitoli. A questo punto, Sora entra in azione con la keyblade, scena probabilmente presa dal gameplay del videogioco, e inizia a combattere un'ombra apparsa in strada.

Alla fine del trailer si vedono anche Pippo e Paperino, personaggi principali della serie alla ricerca del protagonista. Altra novità: oltre all'ambientazione e alla grafica realistica, vi è Strelitzia, la sorella minore di Lauriam di Kingdom Hearts Union Cross come nuovo personaggio.

Durante l'evento, oltre a questa notizia, è stato rivelato un altro nuovo titolo della serie, chiamato Kingdom Hearts: The Missing Link, esso sarà un nuovo gioco per cellulare che sembra ambientarsi dopo gli eventi di Union Cross. La battaglia sarà una fusione fra i titoli 'United Cross' e 'Kingdom Hearts III'.